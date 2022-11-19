马尔科表示里卡多预计将重返红牛担任替补车手

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在今年8月确认将与迈凯伦“分道扬镳”后，八场大奖赛冠军里卡多明年将不会以正式车手的身份继续参加F1。

尽管澳大利亚人探索了一些继续留在赛道上的潜在选项，但最终还是将明年的目标转向了担任替补车手，并放眼于能在2024年重返赛场。

在最近几周的讨论中，外界猜测里卡多或将以替补车手的身份的重返红牛。他曾于2014至2018年为奥地利车队效力，期间共赢得了七场大奖赛胜利（职业生涯共八场），并曾两度获得锦标赛年度季军。

尽管车队还没有正式官宣这一消息，但马尔科透露里卡多将签约成为明年的第三车手，并表示这一角色将主要负责公关活动和路演等事宜。

“里卡多将是我们的第三车手，”马尔科在阿布扎比的第一次练习后向德国天空电视台透露。“我们有这么多赞助商，我们必须进行路演等等的活动，所以他当然是最知名、最适合的人选之一。”

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

据了解，里卡多还获得了梅赛德斯的关注，德国车队同样在寻觅2023年的替补车手。同时马尔科还在采访中表示，在过去两个赛季征战于F2的新西兰小将利连姆·洛森将担任红牛和AlphaTauri的替补车手。

周五在亚斯码头赛道的第一节练习中，洛森代表红牛取得了第五的成绩。但明年他将专注于在日本的比赛项目。

“可惜的是，洛森在F2中没有我们所希望的那么成功，但他已经代表AlphaTauri跑出了不错的表现，”马尔科表示。

“他很有潜力。明年他将在日本驾驶超级方程式赛车，并成为红牛和AlphaTauri的替补车手。所以，这还得取决于他来迈出这一步。”

如果里卡多重返红牛，意味着他将重返这支自己曾以青训车手身份效力多年的老东家。

2011年，在代表成绩垫底的HRT车队参加半个赛季后，里卡多于2012年加盟了红牛二队，并在2014年取代马克·韦伯成为了红牛的正式车手。

在和卫冕世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔共同效力红牛的唯一一个赛季中，里卡多便击败了队友，收获了加拿大、匈牙利和比利时的三场胜利。2014年年底，在维特尔离队后，丹尼尔·科维亚特替补上位，但最终在2016年的第四场比赛后被马克斯·维斯塔潘所取代。

此后，里卡多又分别拿下了2016年的马来西亚和2017年的阿塞拜疆站的胜利。2018年，在赢得中国和摩纳哥冠军不久后，他正式宣布于该赛季末离开红牛。

2019年，澳大利亚人转会至雷诺，并在随后透露了对于红牛倾向于维斯塔潘的不满。在和法国制造商国制造商合作两年后，里卡多又和新东家迈凯伦度过了几个艰难的赛季，仅仅留下了去年在蒙扎夺冠的高光时刻。

翻译/小飞侠