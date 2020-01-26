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Formula 1 / 突发新闻

马尔科：维斯塔潘的成熟“远超平均水平”

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马尔科：维斯塔潘的成熟“远超平均水平”
By:
Co-author: Christian Nimmervoll
Translated by: Frankie Mao
2020年1月26日 下午2:55

红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科声称他从与马克斯·维斯塔潘的第一次会面，就知道他是绝世奇才，而且相信荷兰人有着“远超平均水平”的成熟。

维斯塔潘已经续签了一份长期合约，那将让他在红牛F1车队效力至2023年底，同时紧紧瞄准赢得世界冠军。

马尔科对这位年轻的荷兰车手赞不绝口，称他拥有的品质远远不止他“罕见的驾驶才华”。

在接受Motorsport.com的独家采访时，马尔科回顾了他是如何在第一次与维斯塔潘见面时就发现了他是非常特殊的。

“那时他大概只有15岁，”马尔科说，“我通常与一名车手谈20分钟左右来了解他的性格和所有的故事，但是我与马克斯坐了一个半小时。”

“他当时是个年轻的小伙子，但是他的思想明显已经超前了3-5年。现在他的成长慢慢地平稳起来，他的年龄和成熟已经匹配了。并且远超平均水平。”

马尔科表示他之所以花那么就与维斯塔潘会面，是因为他立即就在思考如何才能最快地让他进入F1。

“如果有人15岁且只有一年（单座）方程式类别的经验，那么那是大胆的一步，而且绝对有很大的风险，”马尔科补充道，但是我看到了他的成熟和他在卡丁车比赛中学到了多少，以及他对待他的比赛的决心。”

红牛推动维斯塔潘以17岁的年纪参加F1的努力，促成了这项运动的管理机构实施了新规则来限制年轻车手参加大奖赛赛事需要满足的条件。而马尔科认为作为结果的超级驾照积分体制需要全面调整。

“我希望这个规则回被修改，因为有很多车手达到了40分，但是没有在F1取得成功的天赋，”他说道，“然后有很多年轻人有速度，但没有必要的积分。”

“马克斯带来了难以置信的情绪和反应，但是回过头来说我还会再做一次。”

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