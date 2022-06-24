马尔科：红牛虽占统治地位，但仍需解决可靠性

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在上周日举行的加拿大大奖赛上，马克斯·维斯塔潘赢得了2022赛季的个人第六场胜利，从而以46分的优势稳居车手积分榜榜首。这标志着红牛车队在今年迄今为止的9站比赛中已经赢得了惊人的七场胜利（含六连胜），目前在车队积分榜上遥遥领先。

自本赛季开赛以来，维斯塔潘的运气可谓遭遇了“惊天逆转”。荷兰人在前三场比赛中经历了两次退赛，并曾一度落后于法拉利的竞争对手查尔斯·莱克勒克45分。但在澳大利亚站后，红牛小将的表现开始大幅逆转。

然而鉴于F1的时局变化时常“瞬息万变”，马尔科呼吁外界应当谨慎看待维斯塔潘的领先优势，但也肯定了车队最近的表现和连胜令他倍感鼓舞。

“最重要的是你必须完成比赛，避免那些可靠性问题，” 马尔科对Motorsport.com如是说。“我们还赢得了一场冲刺赛，这对我们获得更多积分起到了很大帮助。”

“我们现在的表现令人难以置信，通常在赛季的前半段我们总是在追赶，而现在则是统治。你必须承认，如果你在前九场比赛中赢了七场，那就是统治。”

绝佳的状态也让红牛车队享受到了自2011年以来的最好开局。2011年，塞巴斯蒂安·维特尔赢得了前8场比赛中的6场，帮助车队以压倒性优势赢得了车队和车手双料冠军。

但在今年早些时候，红牛仍然存在一些可靠性方面的担忧。由于燃油管问题，维斯塔潘未能在巴林和澳大利亚完赛。而他的队友塞尔吉奥·佩雷兹在加拿大站也因变速箱问题而提前退赛。

“如果你的赛车太超越极限，那么可靠性总问题总是会存在，”马尔科表示。“你可以在法拉利看到这一点。目前唯一没有因为技术问题退赛的是梅赛德斯，但由于过热问题，他们不得不在一些比赛中有所收敛。”

红牛将针对佩雷兹在加拿大的变速箱问题展开调查。但车队领队克里斯蒂安·霍纳表示，这一问题看起来就像是一次“变速箱故障”。

“这肯定是传动系统的问题，引擎看起来很好，”霍纳表示，“所以在我们把它拿回来之前，这很难说。但变速箱很可疑。”

翻译/小飞侠