马尔科：红牛值得考虑对拉塞尔“出手”

梅赛德斯车队目前正在考虑2022年七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿的搭档人选。英国人目前的队友瓦尔特利·博塔斯的合同将在年底到期。

梅赛德斯可以选择保留博塔斯，或用拉塞尔取而代之。前者自2017年加入以来，已经帮助德国车队赢得了四届车队冠军。后者目前是车队青训项目的佼佼者以及威廉姆斯车队的正式车手。

拉塞尔曾表示，无论2022年的去向如何，他都愿意与威廉姆斯签订一份多年期合同。英国人在为威廉姆斯车队效力期间的表现始终可圈可点，并在最近的奥地利大奖赛带领车队创造了三年来首次挤进Q3的创举，且距离获得积分一步之遥。

梅赛德斯将在今年夏天的某个时候在博塔斯和拉塞尔之间做出抉择。本月早些时候，车队已经和汉密尔顿签署了一份将持续至2023年年底的两年期合同。

马尔科表示，如果梅赛德斯决定舍弃拉塞尔，那么红牛将有兴趣签下“自由身”的英国人。但同时他也强调，自己不认为梅赛德斯会犯下“放走”拉塞尔的错误，因此意味着红牛想要“挖角”成功的概率极低。

在接受Motorsport-Total.com的独家采访时，马尔科表示：“以拉塞尔在威廉姆斯的表现来看，他值得我们考虑。唯一的问题是，这太理想化了，因为如果梅赛德斯放他走，那就太失策了，我实在无法想象。”

当被问及假设拉塞尔未能在2022年加盟梅赛德斯的情况下，红牛是否会抛出橄榄枝时，马尔科回应道：“如果我得到的消息是正确的，那么这无关紧要。”

自2017年以来，拉塞尔一直是梅赛德斯青训车手的一员。在2019年加入威廉姆斯征战F1之前，他赢得了GP3和F2两项赛事的冠军。

而此前红牛并非没有从梅赛德斯手中抢夺年轻车手的先例，早在2014年英国车队便成功抢签下了马克斯·维斯塔潘。

当时梅赛德斯的考虑是让目前的积分榜领跑者维斯塔潘在加盟F1车队前继续参加低级别赛事，但红牛直接为荷兰人准备好了2015年的正式车手席位。

“我们直接给马克斯提供了F1的席位，”马尔科解释道，“但梅赛德斯想让他参加F2。并且我认为维斯塔潘的团队更适应红牛而不是梅赛德斯。”

翻译/小飞侠