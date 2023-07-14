马尔科：没理由推迟德弗瑞斯离开AlphaTauri

本周二，AlphaTauri和其母队红牛宣布，红牛第三车手丹尼尔·里卡多将从下周的匈牙利大奖赛开始取代德弗瑞斯。这一惊人的消息也意味着此前离开F1去休息的澳大利亚人，将代表老东家再次重返这项运动。

在谈到仅仅10场比赛后就换掉28岁的新秀德弗瑞斯的决定时，马尔科表示原因是荷兰人并没有如他和车队所期望的那样缩小他与队友角田裕毅的速度差距。

“我们签约尼克是因为去年他在蒙扎表现出色，” 马尔科在接受荷兰《电讯报》的采访时表示：“我们希望他今年至少能和队友角田一样出色，但事实并非如此。实际上，他总是比角田慢0.3秒。我们没有看到任何进步。”

“我们必须做点什么。为什么要等呢？如果你没有看到任何进步，多两场比赛又有什么关系呢?尼克是一个非常好的小伙子，但是速度就是不够快。”

同时马尔科补充表示，德弗里斯作为F2和电动方程式冠军的经历意味着，对他表现的评判和角田等此前同样面临压力的车手截然不同。尽管后者在2021年的新秀赛季遇到了麻烦，但车队还是与他延长合约。

“他今年28岁，经验丰富，作为一名驾驶过多辆F1赛车的试车手，他也学到了很多知识,” 马尔科解释道。“在我看来，你不能把他和一个年轻的新秀相提并论。在四月底的巴库，他在周末的开局不错，我以为他会表现得更好，但后来他又撞车了。不幸的是，他没有完成一次真正让我们惊讶的超级圈。”

Daniel Ricciardo, Reserve driver Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

马尔科也证实，里卡多在周二银石赛道的倍耐力测试中驾驶本赛季RB19赛车的表现最终让车队相信，这位34岁的车手已经在离开迈凯伦后重塑自我，并恢复了一贯的状态。

马尔科认为里卡多将给法恩扎车队带来新的活力。这支车队目前在车队积分榜上排名第十，并正等待着在赛季结束后迎来重大变化。

“里卡多在轮胎测试中的单圈时间很有竞争力，他用了三款不同的轮胎，”马尔科说道，“如果里卡多没有速度，我们就需要做其他考虑了。”

“但是AlphaTauri现在的位置不太理想，在车队积分榜上排名垫底，所以我们必须做点什么来改变这一点。这通常发生在更换车手之后，里卡多给车队带来了新的活力。”

翻译/小飞侠