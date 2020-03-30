马尔科曾试图建立“冠状病毒营”以染红牛车手

马尔科作为红牛老板迪尔特里希·马特希茨的顾问，以他在长年任期中敢于发表惊人观点而著称。这位奥地利人相信现在让他的车手们暴露在冠状病毒下，可以帮助他们在未来赛季重新开始时获得免疫。

在通过接受奥地利电视台ORF视频采访时，马尔科表示：“我们有四位F1车手及8-10名年轻车手。这个想法是组织一个集训营，在这个没有比赛的时期里，从心理上和身体上面对它（病毒）。那对即将到来的感染是理想的时间。

“他们都是健壮的年轻小伙，身条非常健康。那么做，他们能够为比赛重新开始做好准备。当赛季开始的时候，很可能是一场非常艰苦的锦标赛，而你能够做好准备。”

尽管马尔科对这个主意深信不疑，但他表示他的提议没有得到红牛内部其他派系的支持，所以已经被放弃。他说：“让我们这么说：它没有被很好地理解。”

马尔科表示，现在的重点是让车手们在这个没有比赛的日子里保持体质强健和注意力，而不是强迫他们得病然后免疫。

“以马克斯（维斯塔潘）为例，我认为他参加的比赛多过在现实赛季里的时候。他参加模拟器比赛，有时候一天参加好几场，”他说。

“同时他们都有自己的训练师，以此进行健身训练。现在是锻炼身体的理想时间。如果赛季要进行15-18场比赛，那会非常非常艰苦。在赛季里没有可能改善体质。所以现在理想的是利用这个时期。”

翻译/Vandy