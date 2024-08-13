马尔科否认自由媒体施压要求红牛留下佩雷兹

赫尔穆特·马尔科坚持表示塞尔吉奥·佩雷兹仍然是与其红牛队友马克斯·维斯塔潘一起完成本赛季的最佳人选。

佩雷兹在上半赛季后半段的表现低迷，使得迈凯伦在夏休期前将与红牛在车队积分榜上的差距缩小到了42分。这让红牛重新考虑是否应该用其他车手——丹尼尔·里卡多、角田裕毅或廉姆·洛森——取代墨西哥人，尽管佩雷兹不久之前刚刚与红牛续签了一份为期两年的合同。

但在考虑了各种选择之后，红牛领队克里斯蒂安·霍纳和车队顾问马尔科决定继续支持佩雷兹，而里卡多和角田裕毅的阵容也暂时保持不变。

马尔科在发表于红牛旗下刊物《Speekweek》的专栏中解释称，考虑到车队的备选方案，佩雷兹“仍然是我们最好的方案”，并表示这位34岁的车手在比利时大奖赛排位赛中表现出了昔日风采，而他只需要保持发挥连贯。

"塞尔吉奥·佩雷兹在夏休期后也将驾驶红牛车队的赛车，因为我们现在要去他去年表现出色的赛道上比赛，我们希望他拿出连贯性，”马尔科表示。

"在这期间，他多次表现出色，而且在斯帕比赛周末，他在周六的速度非常快，获得第三名。”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

”佩雷兹不需要更快，但需要更连贯。考虑到其他选择，他仍然是我们最好的方案。”

马尔科驳斥了F1所有者自由媒体参与车手选择的猜测。

“所谓他继续留在车队是因为自由媒体希望他在墨西哥出战的报道不是真的，“他说。”他们当然希望他参加主场比赛，但我们选择车手并不基于自由媒体的意图。”

红牛还必须决定拿洛森如何是好，如果红牛不能让他在2025年比赛，他可以自由地寻找其他车队的席位。但马尔科排除了将洛森租借给竞争对手以让他留在车队的可能性。

"我们将在九月份宣布廉姆·洛森的未来，"奥地利人解释，"让他在伊莫拉积累更多F1里程的计划由来已久。即使竞争对手希望租借他，他也不可能加盟。”

"我们的F2车手伊萨克·哈贾尔在斯帕取得了顶级方程式比赛中的第四次胜利。显然，他具备参加F1的潜力。”

"我们将观察后续的发展，但他肯定会承担一些角色。有可能像洛森一样，担任一年测试和模拟器车手"。

翻译/Chloe