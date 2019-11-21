马尔科：加斯利已经从“降级”挫折中恢复

加斯利在红牛“一队”度过了2019年的上半赛季，并在银石取得了当时个人的最好成绩第四名。但在夏休后之后，他便被亚历山大·阿尔本所取代。

当法国人在巴西大奖赛里一鸣惊人地取得亚军后，马尔科表示回到“二队”已经帮助加斯利的职业生涯回到了正轨。

“他已经恢复了，现在我们看到了真正的皮埃尔，”马尔科告诉Motorsport.com，“我们一直相信他。这对他来说是积极的，否则在一队中我想他永远都不会恢复。”

同时马尔科表示，巴西大奖赛所有红牛阵营车手的表现都令自己备受鼓舞。“马克斯很完美，他的超车技术令人难以置信。阿尔本在被顶出去之前也干的得很棒。这表明我们的项目正在发挥作用。我们对于明年备感兴奋。”

红牛二队领队弗兰兹·托斯特也承认，对加斯利来说，在年中被下放至二队是相当令人挫败的。

“这个赛季对他来说并不容易，但他回来了，”托特说。“我认为皮埃尔从一开始就感觉很好，无论是在车里，还是在车队里。”

“我记得他回到我的办公室，对我说，‘看起来你昨天还在这里。’我们彼此认识，工程师们也都认识他，这很有帮助。目前我们的赛车很容易驾驶。”

托斯特还赞扬了巴西大奖赛早些时候，加斯利在面对来自基米·莱科宁的压力时采取了机智的处理方式。

“我不得不说他的比赛棒极了，”托斯特表示，“关于轮胎管理，他真的很小心赛车，特别是在弯道加速的情况下，没有让轮胎过热。”

“他总是能掌控速度。当基米追击他的时候，他只是在下一圈以快0.1或0.2秒的速度做出反应，基米意识到他太快了。差距被扩大到了3.4秒、3.6秒、4秒和5秒。这给予了他足够的领先优势来掌控一切。”

“幸运的是，他也拥有干净的赛道，因为他的前面没有车。尤其面临这些对手，要处于干净的赛道非常的重要。因为你可以节省轮胎，你可以控制温度，这对于可靠性来说自然也相当重要。”

翻译/小飞侠