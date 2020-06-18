马尔科写邮件给汉密尔顿，消除假新闻误会

本周三，汉密尔顿在个人社交网站上发表的针对红牛赛车顾问的言论，引起了喧哗。英国人写到：“赫尔穆特，你把黑人和有色人种难以得到平等对待视为‘分心’让我感到伤心。老实说，这让我很受伤。醒醒。这项运动需要改变。”

英国人之所以做出这样激动的反应，是因为某网站的一则报道令他误以为马尔科博士在接受采访时称他被正积极参加的黑人平权运动而分心，将在2020赛季开始比赛后输给红牛车手马克斯·维斯塔潘。

然而，追溯该报道中马尔科引语的来源，却无迹可寻。奥地利人最近一次接受采访，是6月5日以视频通话的形式与德国RTL电视台对话，但是完全没有提到目前发生的黑人平权运动。

当此事件在社交媒体上发酵后，开始有非主流媒体认识到其中存在问题，并且撤下了转述的报道。而刊登原文的博客型网站也删除了原文。

Motorsport Network旗下网站Motorsport-Total.com当晚向马尔科本人进行了求证。77岁的奥地利人坦言在红牛车队的公关经理联系他之前，他根本不知道这出闹剧的存在，而之后忙碌了“4个小时”。

“我甚至不知道她在说什么，”马尔科表示，“一切都是从那时开始的。我完全不知道是怎么回事。”

马尔科坦言，此后他就与红牛一起联系了RTL，请他们查阅所有他做的视频采访，因为他无法记起每一段自己讲过的话。结果是，根本没有任何可能涉及相关问题的讲话，因此不排除原文作者自由发挥的嫌疑。

马尔科同时透露，红牛领队克里斯蒂安·霍纳先给汉密尔顿发去了短信，告知了真相。英国人很快就在个人平台上删除了他的言论。之后，奥地利人也亲自写电子邮件并且得到了梅赛德斯车手的恢复。

虽然马尔科不愿披露双方邮件交流的详情以及英国人是否道歉，但表示“充满好意”。他说：“他显然受到了很大触动。作为赛车手，他没有义务去做搜索，无论是真的还是假的。因此，我完全能够理解他的反应。”

马尔科也对RTL的遭遇表示同情。自从事件发生后，这家电视台不断收到核实的要求，直到最终弄清实属虚假新闻。万幸的是没有主流媒体进行报道。

至于他个人遭受的名誉攻击，他认为很荒唐。对此他做出声明：“我不是种族主义者。我们车队有很多员工，我不知道有多少不同国籍的人。我们的年轻车手项目也是这样。在我自己的公司里，我有来自不同大洲、大约15个国家的雇员。”

根据马尔科所说，红牛公司正考虑对涉事网站采取法律行动。而该网站的负责人解释称，原文作者是在推特上看到至少两个不同账号发布的引语后才撰写文章。而对由此引发的混乱，他也表示歉意。