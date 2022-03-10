马兹平对哈斯缺乏支持的处理方式“非常失望”

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俄罗斯与乌克兰的冲突爆发之后，哈斯在上周六宣布与冠名商乌拉尔钾肥（Uralkali）以及其支持的车手马兹平解约。

马兹平参加了在巴塞罗那的第一轮季前测试，并且在最后一天驾驶着去除了乌拉尔钾肥象征元素涂装的VF-22赛车。虽然此后国际汽联作出紧急决定，允许来自俄罗斯的车手以中立身份继续比赛，美国公司所有的车队还是选择终止与马兹平父亲迪米特里控制的乌拉尔钾肥的合作关系。

本周三，马兹平举行了一次长达一个小时的个人新闻发布会。在谈到自己失去F1席位时，他坦言哈斯车队没有给他任何提醒，而是和外界一样看到车队的新闻稿才知道自己被解雇了。

“我对于处理的方式感到非常失望，从我离开巴塞罗那之后，我就担心着自己的将来，”马兹平说道。“我被告知如果国际汽联或者管理机构允许我在他们的规则下比赛，并且我同意那些规则，就不会取消我的席位，因为没有法律义务或原因。”

“就我与甘瑟尔（斯泰纳）过去的关系来说，我觉得是非常好的关系，并且我非常尊重他的为人。我一直101%相信他的话，他是车队领队，如果他说一些事情，一般都会发生。”

“但是自那之后我没有从车队收到任何信息，我了解到我被开除的消息，就是在它被公之于众的时候。像我说的，我觉得我是一个23岁的年轻人，我没有为此做好准备。我没有收到任何暗示或者支持说‘我们已经做了一个决定，它会在15分钟后公布，做好准备’。我收到别人发的消息，与你们同时得知。”

同一天，乌拉尔钾肥也发表了声明称要向哈斯追讨其已经支付的2022赛季赞助经费。而马兹平在新闻发布会上宣布，他将用乌拉尔钾肥余下的经费建立一个运动员援助基金，并且取名为“WeCompeteAsOne”，用来支持“因为政治原因而被组织参赛”的运动员。

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

去年，马兹平度过了一个艰难的新秀赛季，因为哈斯出于预算限制而彻底放弃升级赛车，使得两位车手只能在末尾徘徊。而马兹平在总共有21名车手——罗伯特·库比卡代替感染新冠病毒的基米·莱科宁比赛——出场的赛季里排名垫底。

马兹平在谈及未来回到F1的可能性时，直接否决了与哈斯再有任何瓜葛，因为他“不想回到一个不想要他的地方”，而且坚持认为前东家原本应该给予他更多的支持。

“就车队的支持来说，我着实觉得我应该获得更多，”他说道。“没有法律原因可以使得车队终止我的合约，从法律条款来说。”

“我已经解释过了，看到国际汽联允许运动员以中立身份参赛让我如释重负，而且我希望——诚实地说那个希望感觉非常接近——我能够比赛。但是显然，3月5日莫斯科时间11点45分，事情发生了变化，我失去了我为之奋斗了18年的梦想。”

值得一提的是，就在马兹平召开的新闻发布会几个小时之后，欧盟发布了更新的制裁名单，在新增的14位俄罗斯寡头中，迪米特里·马兹平榜上有名。而根据欧盟的声明，尼基塔·马兹平虽然是“中立者”，但因为与他父亲的关系而无法避免。