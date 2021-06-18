马兹平向舒马赫道歉，也提醒后者别“指望太容易”

阿塞拜疆大奖赛结束时刻，舒马赫在冲过终点线一瞬间超过了马兹平，获得了本场的第13名。

然而，当时的场面颇为惊险。德国车手在直道上利用尾流追到队友身后，正准备从右侧超车后时，赛车已经用完电池的俄罗斯车手非常晚地向右移动。对此，F2卫冕冠军感到相当不满，认为过于危险。而当天晚些时候，哈斯车队表示两名车手已经“消除了分歧”。

时隔一个多星期，在法国大奖赛前，舒马赫在接受德国媒体采访时透露，巴库的比赛后马兹平就在报告会上向自己道歉，而且双方以及车队方面交流各自的观点，并且对自己的立场做了解释。

在周四车手新闻发布会上，当马兹平认为双方之间并没有外界所说的“冲突”，事发时他以为队友会从自己的左边走。

“我以为他会选择内线，结果他选了外线，当我看到他坚定地那么做之后，我就闪开了，因为最终我们不是在为积分而战，车队的成绩是第一位的，”俄罗斯人说。

“我认为在车队里我们有积极的氛围，如果我能这么形容的话，并且从第一天起就是如此，而且会继续这样。我们都是年轻车手，寻找着极限，你会达到某个阶段。但是正如我刚开始的时候说的，只要两辆赛车都完好无缺地回来，我感到车队老板可以接受。”

在被求证他向舒马赫道歉一事时，马兹平认为谈话不应该对外公开，而他为队友感到不快而致歉。不过，他也明确表示不会轻易地让队友在比赛中超过自己。

“我们的讨论是在车队内部的，我相信这应该留在车队内部，”他说道。“然而，如果说已经公开了，我想说我向他道歉了，因为他是那样觉得的，并且他显然非常生气。”

“但是我想说，非常重要的是他不要指望太容易地超过去，无论什么原因，我永远不会不做阻挡。但是我明显地没有预计到他会走到那个位置。如果他是那样的感觉，我已经说过‘对不起’了，因为我认为那是我应该做的。但是，那不是为我特指的举动。”

Mick Schumacher, Haas F1, with Nikita Mazepin, Haas F1 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

然而本赛季参加F1以来，马兹平已经遭到多位车手的投诉。对于巴库的赛会干事没有介入调查，舒马赫表示他可以理解，因为那毕竟发生在两位哈斯车手之间。不过，他也认为哈斯队友必须吸取教训，否则总有一天会被“约谈”。

“我认为他会从中学到的，”德国人说到。“如果他继续像那样做的话，我作为车手没法教他任何事情。可能那是他在初级方程式长大的方式。我只能根据自己的经验来说。那样的举动，在一段时间之后，可能会由相关的负责人进行谈话。”

过去几年，因为凯文·马格努森与罗曼·格罗斯让多次在赛道上碰撞，哈斯车队在车手管理方面承受着很大压力。本赛季虽然更换了两名新人车手，但并没有因此而轻松。

舒马赫表示目前为止他没有接到车队的通知，车队是否会在将来介入两辆赛车之间的争夺。

“还没有人告诉过我，”他说。“我相信我们会继续按目前的样子比赛，但是巴库那样的事情不能再发生了。每个人都是独立的车手，做他们认为对的事情。希望（巴库）那样的事情永远不会再发生。”