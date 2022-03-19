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Formula 1 / Bahrain GP 新闻

维斯塔潘相信没必要在本赛季证明自己

马克斯·维斯塔潘相信，他没有必要在本赛季的比赛中证明自己，并表示人们已经“忘却”了去年在他在对抗梅赛德斯争冠对手刘易斯·汉密尔顿的过程中所创下的战绩。

Luke Smith
By:
, Grand prix editor
Co-author:
Ronald Vording
, Writer
维斯塔潘相信没必要在本赛季证明自己
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在上赛季尾声以戏剧性的方式赢得个人的首个F1冠军头衔后，维斯塔潘将于本周末在巴林开启自己的冠军卫冕之旅。

在去年的收官站中，由于国际汽联的赛事总监迈克尔·马西未按照要求执行至少两项运动规则，红牛小将在最后一圈比赛重启后逆袭战胜了汉密尔顿。

但维斯塔潘和红牛始终坚持，其夺冠的方式绝非荷兰人最终取胜的“污点”，而只是妥善利用了当时的比赛形势。

周五在巴林接受采访时，维斯塔潘否认了所有关于“他有必要在今年通过表现来证明自己的冠军实至名归”的说法，并强调了自己去年所创下的战绩。

“不，我用最多的胜利、最多的杆数和最多的领先圈数证明了这一点，”荷兰人对此回应道。“但人们忘记了这些。显然，他们只关注阿布扎比，但一个赛季的比赛远不止阿布扎比。”

上赛季，维斯塔潘的分站胜利（10场）、杆位（10个）和领奖台（18个）成绩均超过了汉密尔顿。同时红牛小将的领跑圈数几乎是后者的两倍（652圈对297圈）。

荷兰人认为，今年他将在表现上继续寻求突破，但也承认去年的成绩将很难被“复制”。

“如果你看看上个赛季，即使在那时，我想确实，我们本可以收获更多的胜利，甚至是更多的杆位，”维斯塔潘表示。“但你需要一辆真正有竞争力的赛车才能做到这一点。所以再次创下那样的成绩会很困难。”

“当然，你总是在努力做得更好。所以我希望，如果我们再次拥有一辆非常有竞争力的赛车，我们也能达到类似的水平。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

此外维斯塔潘将去年12月赢得的世界冠军称为“终极成就”，并表示其他任何的成功都将是“额外的嘉奖”。但同时他也在巴林明确表示，自己参与F1的动力一如既往地强大。

“动力是相同的，甚至更大，因为你想要不断获胜，你只想要领先，不是吗？”维斯塔潘表示。“尤其是在去年之后，你知道，当我还是个孩子是孩子，我总是梦想着成为一名F1车手，希望有朝一日能赢得冠军，但这已经梦想成真了。”

“那种想要和必须去做的压力已经消失了。但你还是想赢得比赛和其他东西。所以这就是我来这里的目的。”

翻译/小飞侠

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