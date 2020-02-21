首轮季前测试落幕：博塔斯做出标杆时间

博塔斯在第三天上午先出场驾驶梅赛德斯W11赛车。距离午休还剩一个小时左右时，他用五款配方轮胎中最软的C5配方，做出了1分15.732秒，成为本轮测试里最快的单圈时间。

下午，刘易斯·汉密尔顿回到梅赛德斯赛车的驾驶舱中。卫冕冠军同样使用了C5配方轮胎，虽然上升到当天时间榜第二位，但是相差队友的标杆0.784秒。

位列最后一天第三名的是今年加盟雷诺的埃斯特班·奥康。法国人在上午的阶段里用C4配方轮胎跑出1分17.102秒。下午轮到丹尼尔·里卡多为法国车队驾驶赛车，但是车队没有安排他进行单圈冲刺测试。

澳大利亚人在进入最后一个小时前，在赛道上停下了赛车并导致红旗。当时他正用C2配方轮胎进行长跑。不过重返赛道之后，他在收工前以C3配方轮胎充到了时间榜第七名。

Racing Point车手兰斯·斯特罗尔、AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特也都在上午用C4配方轮胎做出的时间排在第四、五名，而且是个人及车队在第一轮测试里的最快时间。

安东尼奥·吉奥维纳兹在下午换上次软配方的轮胎后，刷新了个人时间，也攀升到当天时间榜的第六位。不过他做出的这个个人最快时间，落后队友基米·莱科宁在前一日设下的车队内部标杆一秒之多。

两名红牛车手马克斯·维斯塔潘和亚历山大·阿尔本位列吉奥维纳兹之后，但是领先下午负责驾驶AT01赛车的皮埃尔·加斯利。因为里卡多在最后时刻的进步，迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯被刚好挤出前十。

法拉利方面，塞巴斯蒂安·维特尔承担了全天的驾驶工作。然而，上午的阶段只进行了90分钟左右，SF1000赛车因为引擎故障而停下，导致了当天的第一面红旗。不过，意大利车队修复了赛车后重新投入测试。维特尔总共完成了100圈，但是只在当天全部出场的16名车手中，位列倒数第四，介于罗曼·格罗斯让和兰多·诺里斯之间。

威廉姆斯只派尼古拉斯·拉蒂菲驾驶赛车，他只排在凯文·马格努森之前。午休过后，丹麦人接替队友出场只跑了四圈，就在7号弯的出弯点遭遇问题，赛车打转后冲上了砂石区并与轮胎墙发生了轻微碰撞。由于这次事故，哈斯提前结束了第一轮测试工作。

第二轮季前测试将在下周三开始，至周五结束。