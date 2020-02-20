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Formula 1 / 第一轮巴塞罗那测试 / 测试报告

首轮季前测试第二天：莱科宁“偷走”最快圈后造成红旗

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首轮季前测试第二天：莱科宁“偷走”最快圈后造成红旗
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2020年2月20日 下午5:09

首轮巴塞罗那季前测试第二天，基米·莱科宁从塞尔吉奥·佩雷兹手里“偷走”最快单圈时间，但是在当天结束前引发红旗。

Racing Point车手佩雷兹在午休前以C3配方轮胎做出的1分17.347秒，一直在时间榜头名位置上保持到距离全天收工还剩40分钟左右。

莱科宁驾驶阿尔法·罗密欧C39赛车跑出了1分17.091秒，一举上升到头名位置，而且用的是C1配方轮胎。芬兰人继在菲奥拉诺赛道完成新车首航之后，第一次投入季前测试工作。但是当他换完轮胎再次出场不久，却在9号弯停下了赛车，由此导致了本赛季季前测试开始以来的第一面红旗。而阿尔法车队当天里程数停留在134圈。

丹尼尔·里卡多在上午跑出的1分17.749秒位列时间榜第三，领先前东家红牛派出的亚历山大·阿尔本0.4秒。

皮埃尔·加斯利排名第五。上午的阶段里，驾驶着AlphaTauri新车AT01的他，在去年首次代表红牛进行季前测试时出事的9号弯里轧到路肩后打转，幸好没有发生撞车。尽管遭遇了一些波折，但是法国人当天总共完成了147圈。

前一天身体不适的塞巴斯蒂安·维特尔，在下午的阶段里终于出场。他接替跑了49圈的查尔斯·莱克勒克，负责驾驶SF1000赛车。他以C4配方轮胎做出1分18.154秒，排在加斯利之后。

威廉姆斯的测试工作继续稳定进行。乔治·拉塞尔在排于莱克勒克身前的同时，为英国车队收集了近120圈的数据。

相对的，在第一个工作日包揽时间榜前二之后，梅赛德斯在第二天改变了重心。上午出场的汉密尔顿只是排在第九名，而承担下午工作的瓦尔特利·博塔斯更是垫底。不过俩人的个人最快时间分别用最硬配方的两款轮胎跑出。与汉密尔顿在上午跑完106圈相比，博塔斯因为电子系统故障而提前收工，止步于77圈。

迈凯伦的兰多·诺里斯、哈斯的罗曼·格罗斯让和雷诺的埃斯特班·奥康位列第十至第十二名。

就在莱科宁做出当天最快单圈时间后不久，格罗斯让在4号弯冲出了赛道后尾部撞墙。然而，这位哈斯车手却是当天里程数最多的人，总共有158圈计入他的名下。

虽然红旗出现时当天的测试工作已经接近尾声，但是当阿尔法·罗密欧赛车得到清理后，赛道在最后七分钟倒计时时重新开放。

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1m17.091s   134
2 Sergio Perez Racing Point 1m17.347s +0.256s 146
3 Daniel Ricciardo Renault 1m17.749s +0.658s 41
4 Alex Albon Red Bull 1m17.912s +0.821s 134
5 Pierre Gasly AlphaTauri 1m18.121s +1.030s 147
6 Sebastian Vettel Ferrari 1m18.154s +1.063s 73
7 George Russell Williams 1m18.266s +1.175s 116
8 Charles Leclerc Ferrari 1m18.335s +1.244s 49
9 Lewis Hamilton Mercedes 1m18.387s +1.296s 106
10 Lando Norris McLaren 1m18.474s +1.383s 137
11 Romain Grosjean Haas 1m18.496s +1.405s 158
12 Esteban Ocon Renault 1m18.557s +1.466s 52
13 Valtteri Bottas Mercedes 1m19.307s +2.216s 77
 
 
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Author Frankie Mao

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