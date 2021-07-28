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韦伯：F1应该放任汉密尔顿和维斯塔潘对决

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前F1大奖赛冠军马克·韦伯表示，F1不应该做任何事情来“缓和”刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘之间的激烈竞争。

在英国大奖赛首圈，汉密尔顿和维斯塔潘发生了碰撞，致使后者在事故中承受了51个G的冲击。作为主要责任人，尽管英国人因此受到了10秒的罚时，但他还是凭借顽强拼搏将主场胜利收入囊中。

然而事后这起事故引起了红牛阵营的一些过激反应，车队领队克里斯蒂安·霍纳用“无礼”评价了梅赛德斯车手的行为，而车队顾问赫尔穆特·马尔科甚至认为应当给予其禁赛一场的判罚。

本周二，在一场W系列赛媒体采访会上，韦伯在被问及F1是否应该介入以阻止两位明星车手的竞争逐步加剧时，斩钉截铁地给出了否定的答案。反之，这位九场F1分站赛冠军得主认为，F1应当坦然接受两人的竞争，以及红牛和梅赛德斯之间日益剑拔弩张的关系，并相信大家都希望能在赛季中看到更多诸如此类针锋相对的精彩对决。

 “那精彩极了，也正是我们想要的，”澳大利亚人表示，“我认为这是很长一段时间以来我们看到的最好的发车圈之一。他们已经在巴塞罗那、伊莫拉和巴林有过一些经典的轮对轮对决。我们都知道那注定会发生，也盼着它越多越好。”

 “银石赛道的氛围非常特别，这是我在很长一段时间里参加过的最好的大奖赛之一。比赛当天有12万的车迷到场，见证F1最备受瞩目的两个家伙从头排发车。第一圈精彩极了，他们在出一号弯时擦肩而过，然后轮对轮地冲向了Brooklands。显然刘易斯抢到了Copse弯，但是失手了。”

汉密尔顿在英国大奖赛的胜利和维斯塔潘的退赛让冠军之争更趋于白热化。荷兰人在积分榜上的领先优势目前仅剩下8分。

展望本周末的匈牙利大奖赛，韦伯表示一方面维斯塔潘或拥有赛车的优势，另一方面过去汉密尔顿也曾在那里用胜利证明过自己可以在赛车不济的情况下力挽狂澜。

“我认为刘易斯在布达佩斯的表现很神奇，他在这条赛道上绝对是非凡的，”韦伯说道，“但别忘了，马克斯也很得心应手。我认为红牛在这条赛道上会很强大，所以马克斯本周末可能会重现在红牛赛道的表现，夺得杆位并一骑绝尘。而刘易斯可能会望尘莫及。”

“但让我们走着瞧。正如我所说在亨格罗林，汉密尔顿在赛车表现欠佳的情况下依旧赢得过很多场胜利。他没有赢得比赛的胜算，但他确实赢了。汉密尔顿需要再次发挥他的最佳状态。而至于维斯塔潘，你知道，他是个斗士。这正是我们对他的期望。”

“这将是一个美好的周末。”

同时韦伯还指出，在争夺2021年锦标赛冠军的过程中，两位竞争者之间还可能发生更多“冲突”。

“现在每场比赛都至关重要，不可避免的是，他们两人之间还会发生碰撞，”澳大利亚人补充道。“但这样精彩的比赛，也正是我们观看这项运动的目的，见证两个最厉害的家伙龙争虎斗。”

翻译/小飞侠

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