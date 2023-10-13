霍金斯期待辅导年轻一代车手追逐赛车梦想
杰西卡·霍金斯在测试了阿斯顿·马丁F1赛车后表示期待更多地参与明年的F1学院车队项目，同时她非常愿意辅导更多年轻孩子追寻他们的赛车梦想。
霍金斯的职业生涯充满波折，她曾经赢得过英国国内卡丁车锦标赛冠军，但之后长期缺乏资金成为她晋级之路上最大的阻碍。她一度觉得赛车梦想已经破灭，并且改行特技驾驶，包括参演了《007》在内的电影。
直到2021年中，霍金斯接到了阿斯顿·马丁车队抛出的橄榄枝，担任车手大使角色。从最初更多的媒体角色，到去年开始驾驶模拟器，霍金斯得到了更多驾驶赛车的机会，包括参加W系列赛、房车赛。
在卡塔尔接受Motorsport中文网采访时，霍金斯回忆起她职业生涯梦想成真的时刻。“我仍然感觉那一天不可思议，让我欣喜若狂，到现在都没有完全冷静下来，但真心美好的体验，我很高兴我完成了这次测试。“
事实上去年年初阿斯顿·马丁就开始为霍金斯寻找驾驶F1赛车测试的机会，并且瞄准去年十、十一月月的时间，但因为银石天气糟糕而没能进行。今年四月，车队再次寻找合适的时机，并最终在七月敲定了布达佩斯的计划——车队替补车手费利佩·德鲁戈维奇也一起参加了测试。
“这值得近二十年的付出。不只是对我，还有我的家人和我身边许多一起帮助我实现目标的人，”霍金斯说到。“这也有一种如释重负的感觉，因为这是我得到的第三次机会，所以那是非常激动的一天。”
霍金斯在以“没有护墙的摩纳哥”而闻名的布达佩斯赛道上完成了26圈，成为了2018年塔迪亚纳·卡尔德隆之后，第一位驾驶现代F1赛车的女性。
Jessica Hawkins, Aston Martin
尽管她去年参加了W系列赛并登上过领奖台——但赛事最终因资金链断裂而提前结束，也在今年参加英国的LMP/GT赛事，但AMR21无疑是这位女车手驾驶过最复杂、最大马力的赛车。虽然霍金斯坦言她知道如果事情开展不顺，她更容易遭致批评，但她不在意这种额外的压力。
“我对自己的能力有信心。我做了很充分的准备，我知道我已经做了一切我需要做的准备工作，”她向Motorsport中文网表示。“所以我不紧张——别误会我的意思，有一点紧张，但不那么要紧，更多的是兴奋。相对来说，我还算放松，特别是在完成第一圈后，我知道可以期待什么。”
”我感觉到一些压力，因为过去几年没有其他女性驾驶过F1赛车，所以成为第一个会有一点压力。我想也许是因为，如果女车手犯了错，她们会比男车手犯错受到更多批评。但也不全是。每次我有点紧张时，我就想这是我的事业。我已经赛车了二十年，不是吗？有好多时间、好多年我都没有比赛，但我还在这里。所以也许有压力，但我不在意。“
阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克在赞赏霍金斯测试表现的同时，也认为28岁的她已经到了职业生涯“注重实际的”阶段，因此如果她还想参与F1比赛，必然面对非常艰难的挑战。
对此，霍金斯并不介意，她觉得仍有很多机会驾驶F1赛车，而且未必是比赛的场合。不过，当被问到如果车队让她近期在FP1出场，她是否准备好时，她毫不犹豫地回答说：“是的，我准备好了，我肯定会。”
Jessica Hawkins, Development Driver, Aston Martin F1 Team, with Martin Whitmarsh, Group Chief Executive Officer, Aston Martin
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
可以理解的是，霍金斯2024年将在阿斯顿·马丁迎来新角色，她将更多地参与到车队F1学院——F1旗下由全女车手参加的赛事——项目中，出任类似于车手指导的工作。
对于霍金斯来说，指导年轻车手对她来说并不陌生。而她进行F1测试的新闻引起广泛关注，收到了被很多年轻车手及他们的家长的称颂，并且将她视为学习的榜样。
“我会参与很多阿斯顿·马丁F1学院车队的工作，这是我很有热情做的事情。我觉得F1学院是很好的比赛，明年作为F1垫赛会更好。我很高兴我将参与很多，”霍金斯向Motorsport中文网表示。
“这些年来我时不时会给一些孩子们做教练。以前我做过全职教练，因为我以为我的赛车生涯结束了，所以忙着做各种事情，但现在只要我又空闲的周末，我又重新做教练，虽然可能不像以前那么多，但还会又更多机会的。但我很高兴有了这样的角色。我很高兴，因为这着实是我充满热情的事业。所以我非常愿意能够起到这样的作用。”
而如果有朝一日她指导过的小车手一路成为F1车手，霍金斯回答说：“我肯定会高兴坏的。”
Latest news
霍纳：受伤的里卡多错过卡塔尔大奖赛“是对的”
霍纳：受伤的里卡多错过卡塔尔大奖赛“是对的” 霍纳：受伤的里卡多错过卡塔尔大奖赛“是对的”
性别成绩差距如何阻碍女性在赛车运动中取得进步
性别成绩差距如何阻碍女性在赛车运动中取得进步 性别成绩差距如何阻碍女性在赛车运动中取得进步
霍金斯期待辅导年轻一代车手追逐赛车梦想
霍金斯期待辅导年轻一代车手追逐赛车梦想 霍金斯期待辅导年轻一代车手追逐赛车梦想
为何诺里斯挑战车队指令是迈凯伦的协定
为何诺里斯挑战车队指令是迈凯伦的协定 为何诺里斯挑战车队指令是迈凯伦的协定
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.