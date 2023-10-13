霍金斯期待辅导年轻一代车手追逐赛车梦想

霍金斯的职业生涯充满波折，她曾经赢得过英国国内卡丁车锦标赛冠军，但之后长期缺乏资金成为她晋级之路上最大的阻碍。她一度觉得赛车梦想已经破灭，并且改行特技驾驶，包括参演了《007》在内的电影。

直到2021年中，霍金斯接到了阿斯顿·马丁车队抛出的橄榄枝，担任车手大使角色。从最初更多的媒体角色，到去年开始驾驶模拟器，霍金斯得到了更多驾驶赛车的机会，包括参加W系列赛、房车赛。

在卡塔尔接受Motorsport中文网采访时，霍金斯回忆起她职业生涯梦想成真的时刻。“我仍然感觉那一天不可思议，让我欣喜若狂，到现在都没有完全冷静下来，但真心美好的体验，我很高兴我完成了这次测试。“

事实上去年年初阿斯顿·马丁就开始为霍金斯寻找驾驶F1赛车测试的机会，并且瞄准去年十、十一月月的时间，但因为银石天气糟糕而没能进行。今年四月，车队再次寻找合适的时机，并最终在七月敲定了布达佩斯的计划——车队替补车手费利佩·德鲁戈维奇也一起参加了测试。

“这值得近二十年的付出。不只是对我，还有我的家人和我身边许多一起帮助我实现目标的人，”霍金斯说到。“这也有一种如释重负的感觉，因为这是我得到的第三次机会，所以那是非常激动的一天。”

霍金斯在以“没有护墙的摩纳哥”而闻名的布达佩斯赛道上完成了26圈，成为了2018年塔迪亚纳·卡尔德隆之后，第一位驾驶现代F1赛车的女性。

Jessica Hawkins, Aston Martin

尽管她去年参加了W系列赛并登上过领奖台——但赛事最终因资金链断裂而提前结束，也在今年参加英国的LMP/GT赛事，但AMR21无疑是这位女车手驾驶过最复杂、最大马力的赛车。虽然霍金斯坦言她知道如果事情开展不顺，她更容易遭致批评，但她不在意这种额外的压力。

“我对自己的能力有信心。我做了很充分的准备，我知道我已经做了一切我需要做的准备工作，”她向Motorsport中文网表示。“所以我不紧张——别误会我的意思，有一点紧张，但不那么要紧，更多的是兴奋。相对来说，我还算放松，特别是在完成第一圈后，我知道可以期待什么。”

”我感觉到一些压力，因为过去几年没有其他女性驾驶过F1赛车，所以成为第一个会有一点压力。我想也许是因为，如果女车手犯了错，她们会比男车手犯错受到更多批评。但也不全是。每次我有点紧张时，我就想这是我的事业。我已经赛车了二十年，不是吗？有好多时间、好多年我都没有比赛，但我还在这里。所以也许有压力，但我不在意。“

阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克在赞赏霍金斯测试表现的同时，也认为28岁的她已经到了职业生涯“注重实际的”阶段，因此如果她还想参与F1比赛，必然面对非常艰难的挑战。

对此，霍金斯并不介意，她觉得仍有很多机会驾驶F1赛车，而且未必是比赛的场合。不过，当被问到如果车队让她近期在FP1出场，她是否准备好时，她毫不犹豫地回答说：“是的，我准备好了，我肯定会。”

Jessica Hawkins, Development Driver, Aston Martin F1 Team, with Martin Whitmarsh, Group Chief Executive Officer, Aston Martin Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

可以理解的是，霍金斯2024年将在阿斯顿·马丁迎来新角色，她将更多地参与到车队F1学院——F1旗下由全女车手参加的赛事——项目中，出任类似于车手指导的工作。

对于霍金斯来说，指导年轻车手对她来说并不陌生。而她进行F1测试的新闻引起广泛关注，收到了被很多年轻车手及他们的家长的称颂，并且将她视为学习的榜样。

“我会参与很多阿斯顿·马丁F1学院车队的工作，这是我很有热情做的事情。我觉得F1学院是很好的比赛，明年作为F1垫赛会更好。我很高兴我将参与很多，”霍金斯向Motorsport中文网表示。

“这些年来我时不时会给一些孩子们做教练。以前我做过全职教练，因为我以为我的赛车生涯结束了，所以忙着做各种事情，但现在只要我又空闲的周末，我又重新做教练，虽然可能不像以前那么多，但还会又更多机会的。但我很高兴有了这样的角色。我很高兴，因为这着实是我充满热情的事业。所以我非常愿意能够起到这样的作用。”

而如果有朝一日她指导过的小车手一路成为F1车手，霍金斯回答说：“我肯定会高兴坏的。”