霍肯博格2025年加盟索伯并预定奥迪F1席位

随着奥迪将在2026年接管索伯赛车公司，首次以制造商车队的身份参加F1，位于瑞士欣威尔的团队正处于过渡阶段，目标在这家德国汽车巨擘的首个赛季就有加入前排争夺的竞争力。

现年36岁的霍肯博格在2023赛季被哈斯招募，时隔三年后重新成为比赛车手，并且表现令人信服，从而在2024赛季继续为美国车队比赛。

不过本周五，哈斯宣布了霍肯博格将在本赛季结束后离队，而索伯方面很快确认已经与他签下了为期多年的协议，并且确认他是第一位确定加入奥迪F1车队的车手。

霍肯博格曾在2013赛季短暂地为索伯比赛一年，随后加入了印度力量（阿斯顿·马丁车队的前身）。2017年他转到了雷诺，但在2019赛季结束后失去了比赛席位。此后三年里，他为Racing Point及后来的阿斯顿·马丁担任替补车手。期间，他替补参加了五场大奖赛，均有不俗发挥，包括在2020年70周年大奖赛排位赛取得第三。

值得一提的是，虽然霍肯博格保持着参加大奖赛次数最多却从未登上过领奖台的尴尬纪录，但是2015年他第一次出战勒芒24小时耐力赛就获得了全场冠军。当时他代表保时捷WEC车队比赛，而领队正是被任命为奥迪F1项目CEO的安德列亚斯·塞德尔。

“与尼科的签约是奥迪F1项目的下一个里程碑，”塞德尔说到。“以他的速度、经验和敬业的团队精神，他将最早于明年为奥迪2026年参赛做出重要贡献。”

“从一开始，双方就对共同挑战这样一个独特的项目抱有极大的兴趣。尼科有着鲜明的个性，他在专业和个人层面上的决心和渴望将帮助我们在赛车开发和车队建设方面取得进展。”

Nico Hulkenberg, Sauber C32 Photo by: Rainier Ehrhardt

截止至上周末的中国大奖赛，霍肯博格参加了208场正赛，第四名是个人最佳战绩，但拥有一个杆位。

“能够代表奥迪参赛的希望非常特别，”霍肯博格表示。“当一家德国制造商以如此坚定的决心参加F1时，这是独一无二的机会。能够代表这样一个汽车品牌的厂队，使用德国制造的动力单元，对我来说是莫大的荣幸。”

奥迪尚未确定2025年及以后搭档霍肯博格的车手人选。今年年底将离开法拉利的——并且被刘易斯·汉密尔顿取代的——卡洛斯·塞恩斯一直被视为奥迪重点招募的对象。但是目前除了梅赛德斯之外，红牛下赛季的车手阵容同样存在很大变数，使得西班牙人也在衡量选择。

奥迪一直在追求即将离任的法拉利车手卡洛斯-塞恩斯（Carlos Sainz），但他尚未就自己的未来做出决定，因为红牛和梅赛德斯车队都有可能出现空缺。而霍肯博格的提前官宣意味着本赛季代表索伯参赛的周冠宇和瓦尔特利·博塔斯中至少有一人将会离开。