霍肯博格：气候变化的影响不利于F1在德国的形象

“Germany was always spoiled in racing with Michael, then with Sebastian and Rosberg," said Hulkenberg. "Plus, with Mercedes, we've always had a very strong presence in F1 for at least the last 30 years or so.

尽管依靠在社交媒体上的膨胀和Netflix纪录片《Drive to Survive》的造势，F1在全球范围的热度正在逐渐飙升，但并非在所有国家都这么回事。

F1人气停滞不前的地方之一就包括德国。自2020年在纽伯格林举办的艾菲尔大奖赛以来，该国就再未举办过F1大奖赛。并且德国最著名的世界冠军车手——迈克尔·舒马赫、塞巴斯蒂安·维特尔以及尼科·罗斯博格——都已不再比赛。从免费电视向付费电视的转变也加剧了这一问题，并导致潜在的收视率无法突破。

自去年年底维特尔退役后，霍肯博格成为目前德国唯一的F1现役车手。他认为F1难以维持观众的原因有很多，其中就包括环境问题。

“德国对于比赛的热衷是因为迈克尔，然后是塞巴斯蒂安和罗斯博格，”霍肯伯格说，“加上梅赛德斯，至少在过去30年左右的时间里，我们一直在F1中拥有非常强大的表现。我也认为，有时候这项运动会更受欢迎，需求度更高，但自然地，有时可能也会走下坡。”

“但是，我认为在德国，人们普遍认为汽车行业对气候变化负有责任，而且是不可持续发展的。我认为这对赛车运动也有影响。”

F1 no longers races in Germany Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“这也是为什么我认为人们的看法和政客们告诉人们的是，这很糟糕。从某种程度来说，这也对F1产生了负面影响。”

尽管目前德国人对F1的兴趣不再高涨，但2026年即将进军F1的奥迪的厂队或将再次激发人们对于这项运动的热情。此外，自由传媒也一直在考虑让德国大奖赛重返赛历——也许办赛的方式是与其他赛道轮流举办。

在2022年谈到德国大奖赛回归的可能性时，F1掌门人斯蒂法诺·多梅尼卡利表示：“我们真的希望德国能回到谈判桌前。”

“但首先要强调的一点是，我们希望举办德国大奖赛。同时把关于大奖赛的事情摆到桌面上讨论。因此，希望很快——可以有一些进展——他们能处于不一样的境遇，以便与我们讨论。”

不过霍肯博格表示，德国大奖赛的出现对他的职业生涯影响不大，并且他预计这种情况不会很快发生。

“我当然不会反对，但这对我来说不会有什么不同，”德国人表示，“我不认为这会发生。但我不在幕后，我不知道，也许有些人会试图牵线搭桥。

补充报道/ Filip Cleeren

翻译/小飞侠