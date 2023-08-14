霍肯博格：气候变化的影响不利于F1在德国的形象
哈斯车手尼科·霍肯博格认为，公路汽车行业对气候变化的负面影响是导致德国人对F1逐渐丧失兴趣的原因之一。
“Germany was always spoiled in racing with Michael, then with Sebastian and Rosberg," said Hulkenberg. "Plus, with Mercedes, we've always had a very strong presence in F1 for at least the last 30 years or so.
尽管依靠在社交媒体上的膨胀和Netflix纪录片《Drive to Survive》的造势，F1在全球范围的热度正在逐渐飙升，但并非在所有国家都这么回事。
F1人气停滞不前的地方之一就包括德国。自2020年在纽伯格林举办的艾菲尔大奖赛以来，该国就再未举办过F1大奖赛。并且德国最著名的世界冠军车手——迈克尔·舒马赫、塞巴斯蒂安·维特尔以及尼科·罗斯博格——都已不再比赛。从免费电视向付费电视的转变也加剧了这一问题，并导致潜在的收视率无法突破。
自去年年底维特尔退役后，霍肯博格成为目前德国唯一的F1现役车手。他认为F1难以维持观众的原因有很多，其中就包括环境问题。
“德国对于比赛的热衷是因为迈克尔，然后是塞巴斯蒂安和罗斯博格，”霍肯伯格说，“加上梅赛德斯，至少在过去30年左右的时间里，我们一直在F1中拥有非常强大的表现。我也认为，有时候这项运动会更受欢迎，需求度更高，但自然地，有时可能也会走下坡。”
“但是，我认为在德国，人们普遍认为汽车行业对气候变化负有责任，而且是不可持续发展的。我认为这对赛车运动也有影响。”
F1 no longers races in Germany
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
“这也是为什么我认为人们的看法和政客们告诉人们的是，这很糟糕。从某种程度来说，这也对F1产生了负面影响。”
尽管目前德国人对F1的兴趣不再高涨，但2026年即将进军F1的奥迪的厂队或将再次激发人们对于这项运动的热情。此外，自由传媒也一直在考虑让德国大奖赛重返赛历——也许办赛的方式是与其他赛道轮流举办。
在2022年谈到德国大奖赛回归的可能性时，F1掌门人斯蒂法诺·多梅尼卡利表示：“我们真的希望德国能回到谈判桌前。”
“但首先要强调的一点是，我们希望举办德国大奖赛。同时把关于大奖赛的事情摆到桌面上讨论。因此，希望很快——可以有一些进展——他们能处于不一样的境遇，以便与我们讨论。”
不过霍肯博格表示，德国大奖赛的出现对他的职业生涯影响不大，并且他预计这种情况不会很快发生。
“我当然不会反对，但这对我来说不会有什么不同，”德国人表示，“我不认为这会发生。但我不在幕后，我不知道，也许有些人会试图牵线搭桥。
补充报道/ Filip Cleeren
翻译/小飞侠
斯泰纳对在DTS中批评舒马赫“不感到羞愧”
斯泰纳对在DTS中批评舒马赫“不感到羞愧” 斯泰纳对在DTS中批评舒马赫“不感到羞愧”
哈斯：新F1冠名协议能让车队接近预算帽水平运作
哈斯：新F1冠名协议能让车队接近预算帽水平运作 哈斯：新F1冠名协议能让车队接近预算帽水平运作
斯泰纳：舒马赫有“近水楼台先得月”的优势2023年留在哈斯
斯泰纳：舒马赫有“近水楼台先得月”的优势2023年留在哈斯 斯泰纳：舒马赫有“近水楼台先得月”的优势2023年留在哈斯
Latest news
莱克勒克准备“争取”与法拉利续约
莱克勒克准备“争取”与法拉利续约 莱克勒克准备“争取”与法拉利续约
霍肯博格：气候变化的影响不利于F1在德国的形象
霍肯博格：气候变化的影响不利于F1在德国的形象 霍肯博格：气候变化的影响不利于F1在德国的形象
维斯塔潘目标在2025年组建自己的GT3车队
维斯塔潘目标在2025年组建自己的GT3车队 维斯塔潘目标在2025年组建自己的GT3车队
佩雷兹：Alpine应该给予萨弗诺尔更多时间
佩雷兹：Alpine应该给予萨弗诺尔更多时间 佩雷兹：Alpine应该给予萨弗诺尔更多时间
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.