霍肯伯格：银石回归“疯狂又混乱”但“值得”

佩雷兹在英国大奖赛前的周四确诊感染新冠病毒之后，Racing Point决定召唤2019赛季结束后失去了雷诺席位的霍肯伯格。

英国车队的领队奥马尔·萨弗诺尔透露，车队最初在霍肯伯格和梅赛德斯替补车手埃斯特班·古铁雷斯之间进行选择，但前者曾经代表印度力量参加过四个赛季，意味着他对银石基地的人员以及车队的流程非常了解，而后者毕竟在2016年后没有参加过大奖赛，因此选择了德国人。

当霍肯伯格接到萨弗诺尔的电话时，他刚刚降落在德国，准备在本周末进行GT测试，为他下个月参加ADAC GT大师赛做准备。他很快接受邀约，并前往科隆的住所整理赛车鞋和头盔，然后在夜里就感到英格兰。

紧接着，他马不停蹄地赶往银石基地，接受病毒检测，并进行调试赛车座椅等必要的准备工作。而在周五早上等待检测结果和“超级驾照”以及车队比赛合同文书的同时，他又短暂地驾驶了模拟器。

“过去24小时有点特殊——疯狂又混乱，”霍肯伯格在完成两个练习阶段之后，谈起了他惊人的回归。

“昨天下午4时30分我接到电话，搭飞机来到这里，调好座椅，直到凌晨2时；今天早上8时坐进模拟器跑了一小时，做了一点准备工作。所以那是很短的夜晚，但是都值得。”

“车队做了巨大的努力，我也想感谢车队。为了让我坐进赛车而且感到舒适，夜班的伙计们做了很棒的工作，而国际汽联那么快速地就给我办好了超级驾照。这非常特殊。”

霍肯伯格直到第一节自由练习开始前15分钟，才得到了阴性的检测结果。这让他终于能够领取进入围场必需的证件。而在距离维修区出口绿灯亮起还剩5分钟左右时，他一路奔进围场，前往Racing Point的移动临时房。而车队为他临时借来兰斯·斯特罗尔的赛车服，考虑到加拿大人只矮了两厘米。

第一节练习开始15分钟左右，霍肯伯格就已经自2019年阿布扎比收官战之后，第一次驾驶F1赛车驶上赛道。他在第一个阶段名列第九，到了下午递进了两个名次，而且只比做出第二节练习标杆的斯特罗尔慢了0.6秒。

在阔别赛车七个多月时间后，霍肯伯格坦言明显感觉到赛车对身体的影响，而他开玩笑称自己偏偏选了英国天气最热的一天回归。

“G力（作用力）是很难训练的，因为它是那么独特、那么特殊，”德国人表示，“即使我身体状态挺不错，而这样的G力（作用力），特别是在这里——最快速的高速赛道之一，而且35摄氏度。我还挑了今年英国最热的一天（回来比赛）。我遇到的每一件事都是最棒的！”

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

最适合的替补人选

职业生涯参加了177场大奖赛的霍肯伯格，是有史以来从未登上领奖台参赛次数最多的车手。他有三次与前三名失之交臂，其中2012和2016年在斯帕获得第四名时，都正好效力Racing Point的前身印度力量。

去年在霍根海姆的雨战中，他一度跑在第二名。但是一次失误，导致他在最后一弯冲出赛道后撞墙退赛，也就此让雷诺彻底对他失去信心。

但是今年的RP20赛车竞争力强劲，而霍肯伯格在第一天驾驶之后就感觉到它的潜力。

“你可以看到巨大的潜力，这辆赛车超级快，”他说，“我没有很好地探索软胎，我认为我还有一点速度没有发挥出来，并且需要更好地运用轮胎。但那是今晚我们要努力的，试着在本周末得到尽可能好的成绩。”

虽然留给霍肯伯格的适应时间相当少，但是萨弗诺尔明确表示，之所以选择他，而不是古铁雷斯，就是希望能够拿到积分。

“我们认为尼科对我们车队更加合适，因为他十分了解我们，”Racing Point车队负责人表示，“他认识所有的工程师，他知道我们的体系、我们的流程。”

“他已经驾驶过了我们的模拟器，让他再次坐进模拟器会容易一点，而且去年参加F1让他有相关的经验。我们只是需要一个可以为我们拿到积分的人。所以我们认为尼科是最适合我们的人选。”