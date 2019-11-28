霍肯伯格认为2012年巴西大奖赛曾“可能”改变他的命运

威廉姆斯在阿布扎比大奖赛前宣布明年提拔尼古拉斯·拉蒂菲为比赛车手，意味着2020赛季的参赛阵容已经全部落实。

今年是胡肯伯格在F1的第九个赛季。2010年新秀赛季后，他失去了比赛机会，在印度力量担任了一年替补车手的角色，但在2012赛季回归表现惊人并曾在英特拉格斯举行的收官战里领跑比赛，直到与刘易斯·汉密尔顿发生碰撞。

当被Motorsport.com问到176场比赛以来他最想改变的一场比赛时，霍肯伯格毫不犹豫地表示是“2012年圣保罗”，而且承认“可能”改变他F1生涯的发展轨迹。

“讽刺的是，上周我还在《Sky经典回放》里看了那场比赛。我换频道的时候正好在放，而且还是我处于领跑的时候。所以我就又看了一遍。我的心都在滴血，就是那一天……安全车出动前，我有50秒的领先优势。那是一场特殊的比赛、特殊的一天、非常年轻的尼科。那是我个人生涯里最特殊的一场。”

雷诺在夏休期结束后对外宣布了不再与效力了三年的霍肯伯格续约，此后他尝试与哈斯接触，但是没有达成一致，也就此失去了唯一可能留下的机会。

2019赛季结束在即，但是霍肯伯格明确表示当前他不急于考虑自己的将来，反而对潜在F1生涯的最后一章不以为然。

“我很兴奋以后很长一段时间都不会有周四媒体日了，我说真的！”被Motorsport.com问到心情时，霍肯伯格说，“我想说的是，对任何人来说，一年的最后一场比赛，你都会有这样的感觉，但是你也会对未来感到不确定。不过老实说，我没问题，这并不新鲜。很久之前我就知道会这样了，所以一点问题也没有。”

“有一部分的我对接下来的时间有点兴奋，这一篇章合上之后，会有新的篇章开启。我不知道今后可能发生什么，可能不发生什么。但是对我来说，很明显离开一段时间也是好事，放下与赛车有关的事情几个月，然后看看我想做什么，我的身心感觉如何，然后再考虑一下。”

当被Motorsport.com追问是否对本赛季的不成功感到沮丧时，他回答道：“不，我一点也不沮丧。我能够理解为什么会这样。”

“今年没有进步可能是一部分原因，车队里有一点负能量。但是，不，我没关系。可能这是何时的时间，我不知道。但是我没有觉得苦涩，我很放松。”