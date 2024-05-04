霍肯博格：塞德尔是加入奥迪的主要因素

上周，奥迪在F1动荡的车手市场上首次出手，与霍肯博格签订了一份多年合同，这意味着他将在2024赛季结束后离开哈斯车队。

这一转会从2023年中期就开始酝酿，当时还讨论了霍肯博格本赛季加盟索伯的可能性，但最终他连续第二年为哈斯比赛。这一举动使得霍肯博格与塞德尔将自2015年合作为保时捷赢得勒芒24小时耐力赛后重聚。

塞德尔是当时那支还没有取得胜利的保时捷LMP1车队的领队，霍肯博格在2015年加入车队参加了在斯帕和勒芒的比赛，而且在他的勒芒首秀上与尼克·坦迪和厄尔·班博一起获胜。

当被问及塞德尔对他在本周末的迈阿密大奖赛之前决定加入索伯有多重要时，霍肯博格回答道： “是的，他也是促使我签约的重要因素。他是奥迪管理层的决策者和关键人物之一。所以，这当然与他息息相关。他对我非常直接了当。”

随后，霍肯博格举例说明了他与塞德尔之间的关系——2020 F1赛季时，当这位德国车手于前一赛季结束被雷诺车队放弃，没有全职参加比赛，而塞德尔担任迈凯伦车队领队时，俩人有过对话。

Andreas Seidl, Stake F1 Team Kick Sauber CEO Photo by: Sauber

“我记得2020年，赛季开始前的疫情期间，我不太确定自己想做什么，”霍肯博格解释说。

“但我记得我给他打了电话，他当时在迈凯伦车队。我说'安迪，情况看起来怎么样？我可能有机会吗？'他直截了当地说：'没有，想都不用想，不可能的。’你知道，几年后，也就是这次，情况大不一样了。他非常希望签下我，要我过去。”

本周四在硬石体育场，霍肯博格还回忆了他在2013年为索伯效力的那个赛季，当时 “整个情况非常不同”，许多人以为那是他转会法拉利的先兆，因为意大利制造商为索伯提供引擎，但并没有那样。

“跟车队的一切都不错，”他补充道。“只有一个人有些难相处，那是当时的车队领队莫尼纱（卡尔滕伯恩），（跟她相处）有点困难和棘手，但其他一切都很顺利。”

“每支我合作过、比赛过的车队，我从未与车队、技师、工程师出现过问题，我也一直跟所有车队成员工作得很愉快，并且作为一股力量、一个团队追求好成绩。现在的情况与当年显然大不相同了。”

补充报道Mandy Curi 及Ronald Vording

翻译/Chloe