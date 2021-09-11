霍肯伯格承认自己不可能在2022赛季回归

霍肯伯格上一次全职参加F1比赛还要追溯到2019赛季。上赛季，因为塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔感染新冠，霍伯格顶替了他们，为Racing Point车队出场了三次。

这位德国车手本赛季未获得新约，但成为了阿斯顿·马丁2021赛季的官方替补车手，支持斯特罗尔和塞巴斯蒂安·维特尔。

之前在接受《图片报》采访时，霍肯伯格表示："如果现在不能解决，那么我的F1生涯就结束了 "。而现在，霍肯伯格承认他下赛季已无重返赛道的机会，这似乎预示着他的F1赛车生涯就要结束了。

几周前，霍肯伯格曾与威廉姆斯和阿尔法·罗密欧传出绯闻，当时这两支车队都有两个2022赛季空闲的席位。

2010赛季霍肯伯格为威廉姆斯车队献出首秀。但在本周早些时候，威廉姆斯车队宣布，下赛季亚历山大·阿尔本将与尼古拉斯·拉蒂菲合作，因此霍肯伯格重回老东家再无可能。

阿尔法·罗密欧还在考察车手，考察对象包括F2车手周冠宇，以及目前的车手安东尼奥·吉奥维纳兹。最终的人选将与瓦尔特里·博塔斯合作，后者将在下赛季从梅赛德斯转会至阿尔法·罗密欧。

霍肯伯格在接受《图片报》采访时证实，他没有与阿尔法·罗密欧进行谈判，因此，他下赛季重回F1的希望渺茫。

"我没有接触阿尔法·罗密欧，"霍肯伯格说。"毕竟，这将是2022赛季最后一个永久席位，其他席位都已经分配好了。"

但霍肯伯格也表示，他将坦然地接受这一现状，"生活还要继续"。他还透露，他已经收到了 "来自其他赛事的机会"，这些机会“令人激动”。

"我不急于做决定，"霍肯伯格说，并补充说他想 "理清想法"，再"看看进展"。

七月，IndyCar车队老板艾德·卡本特透露，霍肯伯格表达了对参加测试的兴趣。但他也说，相较于全职驾驶，他 "不会把大量精力"放在全职比赛上。