霍肯伯格或在2020年彻底休假

随着阿尔法·罗密欧宣布安东尼奥·吉奥维纳兹明年留在车队，红牛确定两支车队不会在下赛季发生车手阵容变动，霍肯伯格2020年继续参加F1的可能性已经接近为零，因为业内一致认为威廉姆斯将任命加拿大人尼古拉斯·拉蒂菲成为正式车手。

关于霍肯伯格明年的去向有多种传闻，包括IndyCar、DTM赛事等，但是德国人坚决否认。他表示自己一点也不着急，甚至在媒体的逼问下赌气地说“可能我不想找一份工作”。

而当被问到是否会休假一年时，霍肯伯格回答说：“我感觉十年F1已经很紧张了，你的生活在高速运转中。”

“这就是为什么我想等到新年开始的时候看一下，我的感觉如何，事情如何发展、向什么方向发展。老实说，当前我不知道。而且我不想去想太多，因为我还在这里比赛。”

“我会先完成这个赛季，并且想取得尽可能最好的成绩。之后，我会回想一下，休息片刻，想想我想做什么，什么比较适合我的兴趣。我现在不想很快做出决定——如果只是为了比赛。所以我相当放松。”

“我会多一点自由时间，不用跟着赛程生活。一部分的我现在对此很兴奋，当然另一部分的我非常难过。当我看比赛的时候——如果我看的话，会更加难过。但是有一些事情，是我在过去十年里因为时间太紧或缺少时间而不能做的事情。”

霍肯伯格表示他可以确定的一个计划，是明年一月去墨尔本观看澳大利亚网球公开赛。另外，他可能同朋友们做长途自驾游，而且为了避免涨价，所以要错峰出行。

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

对F1生涯“不后悔”

在进入F1之前，这位德国车手赢得了所有他参加过的初级方程式锦标赛，包括GP2年度冠军。2010年他从威廉姆斯出道，2011赛季在印度力量担任了试车手后，于2012年重新上位。除了2013年短暂地为索伯比赛了一年，他代表驻扎在银石的车队比赛了四年，直到2017年被雷诺签下。

在他征战的九个赛季里，2010年新秀赛季在巴西拿下杆位并一度领跑比赛，是他最高光的时刻。而直至现在，三次第四名是他最好的成绩，因此保持着一个尴尬的纪录：没有登上过领奖台参赛次数最多的车手。

“我不后悔，”霍肯伯格表示，“我当然犯过错，就像我们有时候都会希望避免一些事情，没有做过一些举动。现在我会以不同的方式来处理，但后话永远很容易。”

“总之，我对自己已经拥有的成绩感到安心，我不觉得我作为车手就要退役了。我不会离开F1，可能不是参加比赛，但如果有机会，我会准备好。”

在丹尼尔·里卡多今年加盟雷诺之前，霍肯伯格是三大车队之外薪水最高的车手。十年来他最大的个人成就，实际上是2015年代表保时捷参加勒芒24小时获得胜利。

今年在霍根海姆进行的德国大奖赛，他本有机会收获第一个大奖赛领奖台成绩，结果他在雨地上出现失误后撞墙。而一个月后，雷诺宣布明年将由埃斯特班·奥康接替德国人。不过，32岁的霍根伯格坦言，他知道离开法国制造商车队是早晚的事情，不是完全由霍根海姆一场比赛决定的。

“回首过去和做过的决定，我不觉得我在哪里做错了。当然我犯过这样那样的错，”他说道，“霍根海姆结果的滋味很苦，那对明年也失败带来了影响。但那只是时间问题，大势已去。我只是没法与哈斯达成一致。但没关系。现在这样的情况，我可以接受。”

“肯定错了一些机会和成绩。因为种种原因，过去十年本可以更好，领奖台是可能拿到的，而且可能不只一次。但事已至此，我能够接受，我不得不接受，因为现在没办法改变了。我可以接受自己。”