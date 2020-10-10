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霍肯伯格顶替身体不适的斯特罗尔在纽伯格林比赛

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霍肯伯格顶替身体不适的斯特罗尔在纽伯格林比赛
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尼科·霍肯伯格将在2020赛季里第三次替补出赛，在艾菲尔大奖赛期间顶替突然生病的兰斯·斯特罗尔为Racing Point车队比赛。

纽伯格林的天空在周六放晴，然而Racing Point在第三节自由练习前通报称斯特罗尔身体不适，不会参加最后一个练习阶段，并且会在排位赛前做出进一步的决定。

与此同时，居住在科隆的霍肯伯格原本就因为有电视台的解说任务，需要来到了纽伯格林。

德国人原本今年待业在家，但是在7月底、8月初塞尔吉奥·佩雷兹感染新冠肺炎病毒后，他收到Racing Point的召唤，参加了在银石举行的英国大奖赛和70周年大奖赛。对于RP20赛车的“熟悉”，让他顺理成章地再次成为代替斯特罗尔的最佳人选。

当第三节自由练习进行时，霍肯伯格已经赶到赛道，并且在外围接受了病毒检测。当地时间下午2点不到，德国人在得到确定为阴性的检测结果后，随同Racing Point车队人员走进了围场，并且换上赛车服后进了车库。

下午2点11分，Racing Point正式宣布霍肯伯格将顶替斯特罗尔在本周末余下的排位赛和正赛里驾驶RP20赛车出场。

这位勒芒24小时冠军获得者曾在2012、2014-2016年期间效力过Racing Point的前身印度力量。此前两个在银石的周末，他在第一场比赛因为机械故障而未能驶上发车区后，在紧接着着的第二个周末里获得排位赛第三、比赛第七名。而2013年纽伯格林上一次举办F1大奖赛时，霍肯伯格代表索伯以第十名完赛。

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Series Formula 1
Event 艾菲尔大奖赛
车手 尼科 霍肯伯格
Author Frankie Mao

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