霍肯伯格对错过英国大奖赛感到失望

霍肯伯格在周四收到Racing Point的紧急召唤，顶替感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹参加英国大奖赛。

然而，就在赛车出场时间，Racing Point的车队工作人员却发现无法为他点燃动力单元。这意味着德国人无法驶出车库，就此错过他的回归比赛。他的个人发车数据依然停留在177场，尽管他在所有三个练习阶段以及排位赛都有出场。

“是的，很疯狂，不是吗？”霍肯伯格在接受Sky Sports F1采访时表示，“不知怎么（未能发车）就适合这些我经历的疯狂日子，但是显然让我和车队感到失望。”

“他们做了一切尝试，但是动力单元方面的问题，我们没能发动赛车驶出去，这显然是令人失望的问题。我们正在检查原因。”

国际汽联和F1澄清了佩雷兹需要至少隔离10天才能重返赛道，使得霍肯伯格有机会在下周末仍在银石进行的70周年大奖赛中继续驾驶RP20赛车。

对此，霍肯伯格表示：“如果有下一个周末的话，那么今天本来非常重要，积累更多经验来了解赛车。特别是在比赛状况下，而我们失去了这个机会，但我猜事已至此。让我们看看下周末如何。”