霍肯伯格体验“千钧一发的2.0回归”

Racing Point在周六早上确认，由于斯特罗尔突然感觉身体不舒服，无法参加最后一个练习阶段。于是，车队召唤家住离纽伯格林只有一个小时左右车程的霍肯伯格替补上阵。

今年原本赋闲在家的霍肯伯格，在7月底被Racing Point召唤，代替得了新冠肺炎病毒的塞尔吉奥·佩雷兹在银石比赛。当时，德国人在周四晚间接到电话，立即从德国赶往英格兰。虽然这一次距离近了很多，但是在时间上更加紧急。

“这次比上一次更疯狂且大胆，”霍肯伯格向Sky Sports F1表示。我当时在科隆，距离这里一个小时左右。”

“我本来要在今天下午过来的，准备明天与RTL的电视节目。11点的时候我同朋友喝咖啡，然后就接到奥马尔的电话。他说‘霍肯伯格赶紧动身，我们这里需要你。’于是我坐进车里，赶了过来，余下的你们都知道了。”

霍肯伯格在第三节自由练习结束前，就已经抵达了纽伯格林赛道之外，并且接受了病毒检测。两个多小时之后，他在检测结果确定为阴性后，获准进入了围场。

对于今年的第三次参赛，霍肯伯格形容为“千钧一发之际的2.0回归”。而在完全没有进行练习的情况下，他在排位赛Q1里完成了4个单圈冲刺。尽管在时间榜上排名垫底，但是他的个人最快时间距离进入Q2的及格线只有0.4秒多。

除了这次驾驶的是斯特罗尔的赛车，RP20本身启用了升级套件，与33岁的德国车手在银石比赛时有差别——当时他在70周年大奖赛的排位赛里获得惊人的第三名。

”赛车的感觉与在银石的时候相当不同。这是一条完全不同的赛道，赛车也进步了，”霍肯伯格在排位赛结束后表示。

“考虑到车手不同的感觉，有几处技术部分非常不同，所以我只能调整一下，来寻找感觉。显然只跑了四圈，肯定没那么容易。总而言之，即使我是最后一名，我对我们完成的这几圈相当满意。”

霍肯伯格曾在2013年参加了纽伯格林上一次举办的F1大奖赛，当时与索伯一起获得第十名。而去年在霍根海姆代表雷诺比赛时，他在处于第二名的情况下失控撞墙，成为他被雷诺抛弃的导火索。

而对于本次重返纽伯格林参加F1比赛，仓促上场的德国人表示他会竭尽全力。

“明天会非常困难并且是非常巨大的挑战。我们会尽力。显然我已经有了经验，跑了4圈了。他们会沉淀下来，明天我们只管比赛，看看结果如何。”