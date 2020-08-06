霍肯伯格与多支F1车队负责人进行接洽

今年原本失去F1席位的霍肯伯格在上周末收到Racing Point的紧急召唤，代替新冠病毒检测呈阳性的塞尔吉奥·佩雷兹。

虽然目前墨西哥人已经获得英格兰公共卫生局的许可，解除了隔离状态，但是仍需按照国际汽联和F1的防疫程序，再接受一次核酸检测并且只有在结果阴性的情况下，才能进入银石赛道。因此，Racing Point尚未决定将由谁在本周末与兰斯·斯特罗尔搭档参加70周年大奖赛。

处于待命状态的霍肯伯格出席了车手新闻发布会。在被问到今后是否可能回归F1时，他回答说：“我跟F1行业里的很多人以及领队们有联系，因为显然我们都认识彼此。

“有些只是闲聊，有些关于今后的话题。所以绝对是有洽谈和讨论的。但是没有什么具体的事情。我认为还需要几周时间，事情才可以具象化且确定一点。

“老实说，如果不是F1，我还没想过其他事情。我觉得一次一步就好，看看事情会怎么发展，几周后会事情会往什么方向变化。”

由于机械问题导致RP20赛车的引擎无法启动，霍肯伯格在上周日比赛开始前未战先退。

因此，他明确表示如果本周末再得到一次机会，而且能顺利进行的话，会让他感到高兴。但是他也清楚“一次性”的发挥对重新找到F1比赛机会作用并不大。

“当然，如果你有出色的成绩，总是很好的广告，”德国人说，“但是你知道一直都是这样，这招始终有效。但是我认为人们特别是车队领队不会只看一场比赛——一次性的比赛，特别是这样的情况下。”

“那（第二场比赛）会挺好，如果我能坐在赛车里，我想好好表现一下。我只想做一个好的替补，尽可能多地帮助车队，在比赛周末做点贡献。余下的事情，我认为会迎刃而解。这是分开的事情。”

Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔在上周解释说，车队原本同时考虑了霍肯伯格和梅赛德斯替补车手埃斯特班·古铁雷斯——墨西哥人实际因没达到国际汽联重新申请F1“超级驾照”的标准而无法替补上阵。但最终选择了德国人，一方面他去年还在比赛，另一方面拥有与车队合作四年的经验。

在完全没有驾驶过RP20赛车，没有参加过季前测试的情况，霍肯伯格用软胎做出的Q2个人最快时间，只比斯特罗尔在Q3里用相同轮胎做出的时间慢了0.3秒。而梅赛德斯领队托托·沃尔夫在赛后对德国人做了表扬，相信他是自己引擎客户的“合适选择”。

霍肯伯格接受沃尔夫的评价，但是也称这不能解决他的“饭碗”问题。“因为最终他们（Racing Point）正在研究其他事情以及是否适合车队。

“显然我在这个特定的情况下做了我能做的事情。我认为那是可以的。当然，这里或那里都可以更好一点，而这很正常。在这样的情况下你能期望什么，总而言之，我觉得挺好的。”