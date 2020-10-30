霍肯伯格一心等待2021年重返F1机会

今年原本失业的霍肯伯格，顶替先后感染了新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔，代表Racing Point参加了3场大奖赛，两次获得积分，并且曾在银石进行的70周年大奖赛里获得排位赛第三的成绩。

值得一提的是，红牛也曾为以防自己的车手因感染病毒无法参赛，与霍肯伯格进行过联系。在亚历山大·阿尔本未来不确定的当下，德国人也被视为明年取代泰国车手、与马克斯·维斯塔潘搭档的候选人之一。此外，哈斯和阿尔法·罗密欧的席位也都没有确定。

“我不必往F1之外看，”霍肯伯格在做客ESPN F1播客节目时表示。“一丁点，当然——我需要有这个意识。”

“我现在不需要急着找下一件事情或席位。我认为我首先需要明确的是我想做的就是（参加）F1。如果门都关上了，没关系，我会看接下来的选择、我想做什么、我是否想做。但是我们远没有到那个地步。显然我的名字与一些车队关联到一起，所以等等看他们是什么感觉，他们想怎么做。”

今年之前，霍肯伯格在F1参加了九个赛季，保持着一个尴尬的纪录：参赛场数最多且没有登上过领奖台的车手。曾经他有机会加入法拉利，但是意大利车队最终发短信通知了他遗憾的消息。

在没有驾驶过2020年赛车的情况下，霍肯伯格在Racing Point的表现堪称优秀。特别是在纽伯格林时，他没有参加自由练习，直接在排位赛里出场。虽然排位结果垫底，但是在比赛中以第八名完赛。

不过，这位获得过2015年勒芒24小时冠军的车手坦言，他的未来仍然不受自己掌控。

“F1的情况是只有20个位子——超级有限，”霍肯伯格说道。“这再一次超出我的控制，是由其他人做出对我或关于我的决定。但是我对此不太紧张。”

“今年我得到机会的时候，我交出了成绩。如果你不是参加全赛季，那么有点难，你不是经常可见，人们会很快忘记你。他们总是只会记得上一场比赛。要留下印象可不容易，所以我非常高兴跑了一些比赛并且表现不错。我认为我做了我必须做的，现在由他们决定了。”

尽管如此，霍肯伯格也认为得到参加比赛的机会，总比赋闲在家要好，至少给了他需要的曝光，从而提醒业内人士他的价值。

“我觉得更多是提醒人们我有什么能耐，我仍然在这里，”他说。“但这不是有人直接给了我一份合同，它没有带来这种影响。”

“另一方面，如果这是正常的一年，没有冠状病毒，那么就没有我替补参赛，我也不会得到合约。这没有改变情况，但当然人们会更多地注意到，我的名字在很多新闻里出现，这当然给我带来了良好的传播和报道。”

红牛无疑是当前实际有席位空缺的车队中实力最强的，而阿尔本陷入危机，也正是因为没能给车队带去更出色的成绩，没能向梅赛德斯发起一定冲击。

目前除了霍肯伯格之外，佩雷兹也成了自由身，而且俩人的实力都在阿尔本之上。不过，红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示他们只能继续等待。

“我认为你必须考虑所有选项，”霍纳说， “如果我们不关注F1的情况，我觉得我们没法做我们的工作。显然有一些车手具有丰富的经验和能力，而现在可以得到他们，本身就是不寻常的情况。”

“现实是赛季的席位并不多。每年到了这个时候，我们需要开始考虑。我认为接下来几周里，我们必须做出决定。我们知道所有的选择是什么。

“我认为任何车手都会把红牛列为优先对象，放在其他席位之前。所以我认为，他们会等着看决定是什么。”