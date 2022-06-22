霍纳：Netflix跟拍的F1车队老板例会中充满“戏剧性的元素”

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在上周六于蒙特利尔举行的F1首席执行官兼总裁斯蒂法诺·多梅尼卡利与车队负责人的例会上，各队大佬们针对国际汽联不久前发布的全新技术指令，围绕海豚跳问题展开了激烈争论。

梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫在会后表示，在这场关于海豚跳的激烈辩论中，竞争对手老板们的行为是“可悲”且“虚伪”的，如同在玩“政治游戏”。同时奥地利人也再次强调了此事涉及的安全问题。

但与德国车队相比，其竞争对手们对于国际汽联的潜在干预并未发表如此多的言论，尤其是今年只受到海豚跳轻微影响的红牛车队。

当本次会议的话题转向海豚跳问题时，有人向沃尔夫指出有一些车队，尤其是法拉利和Alpine认为技术指令不仅违反了技术规则，并且德国车队的第二根底板支撑也涉嫌违规。

据了解，霍纳随后向沃尔夫建议，梅赛德斯海豚跳问题的症结在于其赛车理念，而非规则本身，因此应当由德国制造商“自行解决”。

作为《Drive to Survive》第五季的节目，这也是车队老板们首次在Netflix的摄像机下召开会议。同时节目组还在蒙特利尔周末对沃尔夫进行了跟拍。

当被Motorsport.com问及让Netflix拍摄一场私人会议是否是一件好事时，霍纳回应道 “我认为那次会议有种戏剧性的元素。所以你知道，也许随着刘易斯的新电影开拍，他们会让他（沃尔夫）报名参演。”

阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克表示，由于辩论期间气氛紧张，有些人在这次会议中表现得“有点情绪化”。

在国际汽联发布技术指令后，梅赛德斯为其W13赛车引入了第二根底板支撑，以帮助在周五的练习中防止海豚跳。但这一部件在随后的第三节练习之前被移除。

其他车队质疑这是否符合规定，使得梅赛德斯面临抗议的风险。考虑到国际汽联在前往蒙特利尔时才刚刚发布技术指令，德国车队引入这一部件的时机也遭到了各队的怀疑。

霍纳认为，海豚跳问题在阿塞拜疆和加拿大肯定将是最严重的，但在比赛中它看起来并不是个“大问题”。

“引入这些东西是有一个过程的，” 英国人表示。“我认为特别令人失望的是第二根底板支撑，因为这必须在技术上进行探讨。这明显偏向于解决一支车队的问题，那就是唯一一支在技术指令之前就做好准备的车队。所以这个问题先有待解决。”

翻译/小飞侠