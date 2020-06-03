霍纳：F1必须避免成为一场“会计锦标赛”

经过F1领导人和车队之间数周的谈判，上周国际汽联正式签署了一系列旨在削减成本和令F1变得更令人兴奋的重要规则。

但是，尽管这些计划得到了一致通过，但据了解，最初1.45亿美元的预算帽在某些方面（尤其是对待车队的公平性方面）仍需要敲定，以避免将来可能出现争议。

霍纳表示，尽管例如红牛等车队为了这项运动的利益，已经同意做出“痛苦的”让步，但重要的是，竞争对手没有机会试图绕过这些限制。

霍纳在接受Motorsport.com的独家采访时表示：“我认为我们已经做了很多努力，尤其是三大车队给予了很大的支持，并且我们支持这一过程。为了这项运动的利益，我们采取了务实的态度。”

“这在某些方面是痛苦的。但我认为在这一套规则下，F1的整体表现会更好，尽管有一些细节仍需要被敲定。”

其中一个主要的挑战是，当车队尤其是制造商车队以不同的方式运作他们的业务时，如何监管支出将成为难题。红牛是一家独立公司，法拉利的F1业务是其公路汽车业务的一部分，而梅赛德斯与其母公司关系密切。

各车队在克服明显的障碍方面已经取得了进展，例如处理客户协议的公允价值。但其他问题仍可能出现，包括外汇市场的潜在波动可能对特定车队造成不利影响。

“就比如像汇率波动这样的细节问题，”霍纳补充道，“它们是一套复杂的规则，并且不可避免地会有一些在这些早期的规则中没有考虑过的事情需要被说明。”

当被问及随着预算帽的出台，是否会出现一些有争议的问题时，霍纳表示：“不幸的是，我认为这几乎是不可避免的。所以，我只是希望我们能以赛道上的较量，而不是一场会计锦标赛而告终。”

这也是为何霍纳强调车队是否相信国际汽联能够实施有效的监管相当重要。

“我们必须依靠管理机构，”他解释道，“我们签署一套规则，也将遵守它们。但它们不可避免地是复杂的，因为存在着不同的架构，既有车队组织也有汽车制造商。我们将需要非常依赖国际汽联，以确保得到公平的监管。”

翻译/小飞侠