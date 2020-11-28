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霍纳：F1引擎冻结计划应聚焦于规避劣势

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霍纳：F1引擎冻结计划应聚焦于规避劣势
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, Grand prix editor

红牛领队克里斯蒂安•霍纳表示，自己很高兴法拉利同意支持从2022年开始实施的引擎冻结计划，但也表示必须有相应的机制来确保这一举措不会造成性能上的劣势。

红牛正寻求从明年年底开始冻结F1引擎的开发，以便在本田退出后，能够继续使用日本制造商的动力元件。

此前法拉利曾表示坚决反对这一计划。但上周五，意大利车队也改投了“赞成票”。跃马曾在最近的谈判中表示，如果F1将下一代动力元件的引入时间从2026年提前到2025年，那么它将支持这项冻结计划。

霍纳评价法拉利对冻结计划的支持是“积极的消息”。英国人认为，由于距离全新动力元件的到来只有短短几年，当下维持高水平的投入意义甚微。

 “我认为这对于F1来说是个积极的消息，”霍纳表示。“我想所有的制造商，所有汽车行业的首席执行官们都深谙开发引擎的高昂投入和成本。”

 “尤其是新技术将在2026年——也许是2025年——出现，继续在这些引擎上投资数亿美元是没有意义的。”

法拉利领队马蒂亚·比诺托周五表示，作为他表示支持的一部分，F1必须确保建立健全的机制，保证只有在引擎性能趋于一致时才会启动冻结计划。

霍纳对于意大利人的看法给予了认同，认为国际汽联必须确保冻结不会在F1制造商之间造成任何巨大的性能差距。

 “必须建立某种机制，如果有人在冬季或在赛季中大幅落后，F1必须有能力纠正这种情况。”霍纳表示。 “否则你将处于劣势。但从成本的角度来看，从我们的角度来看，这是一件非常积极的事。”

除了法拉利，此前梅赛德斯也表达了对于冻结计划的支持。雷诺方面则曾对此表示反对，但霍纳认为现在法国制造商改投支持票也是合理的。

“人们会认为这对雷诺来说也是完全合乎逻辑的，”霍纳表示。“让我们拭目以待。看到法拉利支持这一立场是令人鼓舞的。”

翻译/小飞侠

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Author Luke Smith

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