霍纳：F1应该考虑短期内使用客户赛车的选项

在接受Motorsport.com的“向前看(#thinkingforward)”系列专题——与赛车运动领袖们的前瞻性话题讨论——独家采访时,霍纳对许多人提出的观点表示认可:大奖赛需要根本性的解决方案才能以良好的状态走出当前的困境。

他认为一个可行的想法是,应该让规模较小的车队有机会购买有年数的客户赛车,即使只是几年时间里的临时方案。

F1的研发成本向来是其最大的资源消耗。而客户赛车不仅将帮助小车队减少这一成本,同时也将给予他们重组,并最终成为一支成熟车队的时间。

“现在是大胆行动的时候了,”霍纳表示,“当下是影响变革的时候了。我们可以逐项打钩,但我认为我们必须临危不惧、当机立断(grab the bull by the horns),抱歉我用了句双关语。

“如果我运营的是一支较小的车队,以经济有效的方式提高竞争力的最快途径,绝对不是通过逆向工程和复制你的供应商车队。但这在许多情况下都在发生,那为什么不干脆把我们在阿布扎比的整车卖给他们,让他们直接拥有‘现货’呢?。”

“然后他们就可以像一支车队一样运作,不需要所有的研发设施。这是获得竞争力的最快途径,也是最便宜的途径。他们可以像一支拥有像样赛车的车队那样运作。”

“另外,如果他们能让参赛团队团结起来,他们就能赢得比赛。2008年,我们为红牛二队和塞巴斯蒂安·维特尔提供了高效的客户赛车,恰恰就证明了这一点。

“但人们总是对于作为制造商存在一种偏执,以及如果你不是一家制造商,你正在放弃什么。其实它在其他形式的赛车运动中也受用,比如MotoGP。所以,如果你能在阿布扎比之后买到一辆梅赛德斯、一辆法拉利或红牛,你为什么不买呢?”

目前关于F1节省成本的争论大多围绕着预算帽展开。小车队要求将这一数字削减至1亿美元,而法拉利则坚持希望更接近于1.5亿美元的水平。

霍纳表示,例如冻结研发等其他的规则应该得到更多的关注。因为降低支出的必要性要比担心支出超出限制对车队更有价值。

“我完全赞成节约资金,设置预算帽是合理的,但如果你不逆流而上,阻止洪水的泛滥,那么你就不能指望预算帽会成为截住所有洪水的大坝。”他表示“最关键的应当是切断上游的供水。”

尽管政治斗争仍然需要解决,但霍纳表示自己有信心,F1正采取正确的方式来应对危机,并考虑如何利用这一机会来塑造这项运动的未来。

“F1作为一项全球性的世界锦标赛受到了严重的影响,但我认为在逆境中人们会团结在一起。我在自己的车队和整个体育运动中都看到了这一点。”

“我认为总的来说,每个人都在关注正确的事情,以确保F1的生存,并确保它最终能够继续下去,确保它以安全、负责任的方式进行。”

同时霍纳还敦促其他的F1车队负责人,要更信任那些更有经验,并且曾经经历过危机的围场人士。其中也包括正在为应对疫情做出努力的F1竞赛主管罗斯·布朗和国际汽联主席让·托德等人。

“对于我们目前面临的问题,我们没有任何准备,你要努力运用常识和经验来帮助你渡过难关。”英国人表示。

“有一些车队负责人此前并没有过这种经历。因此,我认为这项运动依赖于人们的经验是很重要的。比如罗斯·布朗就曾亲身经历过布朗GP和本田等等危机。”

“我认为生活经验是无价的。对于让•托德也是如此,我认为关键在于利用这段经历。”

翻译/小飞侠