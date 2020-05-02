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Formula 1 / 突发新闻

霍纳：F1应该考虑短期内使用客户赛车的选项

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霍纳：F1应该考虑短期内使用客户赛车的选项
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Co-author: Jonathan Noble
2020年5月2日 下午1:38

红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为，F1必须在预算帽之外有更长远的设想，例如考虑一些客户赛车在内的“大胆”计划，以帮助所有车队度过新冠肺炎疫情危机。

在接受Motorsport.com的“向前看（#thinkingforward）”系列专题——与赛车运动领袖们的前瞻性话题讨论——独家采访时，霍纳对许多人提出的观点表示认可：大奖赛需要根本性的解决方案才能以良好的状态走出当前的困境。

他认为一个可行的想法是，应该让规模较小的车队有机会购买有年数的客户赛车，即使只是几年时间里的临时方案。

F1的研发成本向来是其最大的资源消耗。而客户赛车不仅将帮助小车队减少这一成本，同时也将给予他们重组，并最终成为一支成熟车队的时间。

 “现在是大胆行动的时候了，”霍纳表示，“当下是影响变革的时候了。我们可以逐项打钩，但我认为我们必须临危不惧、当机立断（grab the bull by the horns），抱歉我用了句双关语。

 “如果我运营的是一支较小的车队，以经济有效的方式提高竞争力的最快途径，绝对不是通过逆向工程和复制你的供应商车队。但这在许多情况下都在发生，那为什么不干脆把我们在阿布扎比的整车卖给他们，让他们直接拥有‘现货’呢？。”

 

 “然后他们就可以像一支车队一样运作，不需要所有的研发设施。这是获得竞争力的最快途径，也是最便宜的途径。他们可以像一支拥有像样赛车的车队那样运作。”

 “另外，如果他们能让参赛团队团结起来，他们就能赢得比赛。2008年，我们为红牛二队和塞巴斯蒂安·维特尔提供了高效的客户赛车，恰恰就证明了这一点。

“但人们总是对于作为制造商存在一种偏执，以及如果你不是一家制造商，你正在放弃什么。其实它在其他形式的赛车运动中也受用，比如MotoGP。所以，如果你能在阿布扎比之后买到一辆梅赛德斯、一辆法拉利或红牛，你为什么不买呢?”

目前关于F1节省成本的争论大多围绕着预算帽展开。小车队要求将这一数字削减至1亿美元，而法拉利则坚持希望更接近于1.5亿美元的水平。

霍纳表示，例如冻结研发等其他的规则应该得到更多的关注。因为降低支出的必要性要比担心支出超出限制对车队更有价值。

 “我完全赞成节约资金，设置预算帽是合理的，但如果你不逆流而上，阻止洪水的泛滥，那么你就不能指望预算帽会成为截住所有洪水的大坝。”他表示“最关键的应当是切断上游的供水。”

尽管政治斗争仍然需要解决，但霍纳表示自己有信心，F1正采取正确的方式来应对危机，并考虑如何利用这一机会来塑造这项运动的未来。

 “F1作为一项全球性的世界锦标赛受到了严重的影响，但我认为在逆境中人们会团结在一起。我在自己的车队和整个体育运动中都看到了这一点。”

 “我认为总的来说，每个人都在关注正确的事情，以确保F1的生存，并确保它最终能够继续下去，确保它以安全、负责任的方式进行。”

同时霍纳还敦促其他的F1车队负责人，要更信任那些更有经验，并且曾经经历过危机的围场人士。其中也包括正在为应对疫情做出努力的F1竞赛主管罗斯·布朗和国际汽联主席让·托德等人。

“对于我们目前面临的问题，我们没有任何准备，你要努力运用常识和经验来帮助你渡过难关。”英国人表示。

 “有一些车队负责人此前并没有过这种经历。因此，我认为这项运动依赖于人们的经验是很重要的。比如罗斯·布朗就曾亲身经历过布朗GP和本田等等危机。”

 “我认为生活经验是无价的。对于让•托德也是如此，我认为关键在于利用这段经历。”

翻译/小飞侠

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