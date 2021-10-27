霍纳：F1争冠关键时刻要忘却状态纪录

红牛和马克斯·维斯塔潘被广泛认为是墨西哥大奖赛的获胜热门。荷兰人在2017赛季和2018赛季都赢得过比赛，并在2019年的排位赛中取得了最快成绩，但之后收到了发车区处罚。

然而，上周末维斯塔潘赢得了在奥斯汀举行的美国大奖赛——刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯一般是这里的常胜将军——之后，霍纳表示无法预测世界冠军竞争者中的哪一方将拥有先手。

"我们需要放下竞技状态纪录，"他说，"这两支车队之间的争夺非常紧张。事实是，墨西哥对我们来说是一条好的赛道，但对他们来说也是。所以我们不会低估梅赛德斯。"

霍纳强调，奥斯汀赛道的成功对红牛意义重大："每场比赛都很重要，但（美国大奖赛）尤其重要，因为这一直是刘易斯和梅赛德斯的据点。”

“因此，昨天（周六）能够夺得杆位对我们来说具有里程碑式的意义。然后今天（正赛）最终转化为胜利，尽管（我们）没有在第一圈就取得领先。"

他补充道，尽管奥斯汀的胜利扩大了维斯塔潘的领先优势，但车队不能过于自信。

"我们要进攻。所以（领先）12分不算什么，就像我们之前经历的，（领先优势）可能很快就会消失。所以在比赛周末中，我们还是要不断进取，尽可能多地获得积分。还有五场比赛，压力只会越来越大。"

梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·肖夫林承认，世界冠军梅赛德斯将在墨西哥与红牛展开苦战。

"如果预测墨西哥的比赛，那条赛道之前一直很适合他们（红牛），也很适合本田的动力单元，"他说。

"但不管怎样，我们依然要在抵达时让赛车能够把最好的能力发挥出来，给刘易斯和瓦尔特利（博塔斯）一辆能让他们拿出最佳表现的赛车。这是我们现在唯一在做的事情。我们并不担心红牛的情况。"

当被问及梅赛德斯是否能在墨西哥给红牛制造意外时，肖夫林说："老实说，如果我们能像今天这样与他们一较高下，那可能将是我们能预期的最好的情景。”

"还有很多工作要做。那是一条完全不同的赛道，对于动力单元来说，也是一个完全不同的运作环境。”

"但我们没有很多赛道，我们是很少大幅度落后的。在摩纳哥我们挣扎过，在巴库也不太顺利，并且在奥地利的第二场，我们也遇到了些困难。但更多赛道上，我们可以发起挑战，我们可以挑战杆位。”

"正如我所说的，我们清楚之前在墨西哥跑得不顺利，也知道接下来的一周需要做什么。我们将坚持下去。"

翻译/Chloe