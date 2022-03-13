霍纳预计2022赛车将使F1进站速度变慢

载入语音播放

今年不仅赛车的总重量有所增加，同时更大的18英寸的轮胎及车轮盖的设计，都将令进站操作变得更为困难。

红牛一直以来都是创造维修区最快进站纪录的常客。据统计，英国车队包揽了2021年赛季前八的最快进站纪录——包括1.88秒的最快成绩，并且米尔顿·凯恩斯车队连续四年赢得了F1的DHL最快进站奖。

“进站已经慢了一点，”霍纳告诉F1电视，“车轮更重了，而且很明显，现在里面还安装了轮辋。所以我怀疑我们能否能在2秒内完成进站。但希望我们能比2秒快更，那将是非常稳固的表现。”

“幸运的是，我们的后方有千斤顶工奥拉夫（简森），他是车队中最高大的人之一。就身高而言，他是一个高大、强壮的南非小伙子，因为你需要一点肌肉力量才能把这些车抬离地面。”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 makes a pitstop Photo by: Red Bull Content Pool

霍纳强调，2022年的赛车尺寸也让车手们感到棘手。

“这些车很庞大，就像船一样，特别是在一些低速弯道，”霍纳表示。“它们将近800公斤，比去年重了50公斤，变得更大也更长了。但在高速弯角，它们同样快，甚至更快。”

“所以低速弯道是最大的区别所在，实际上低速弯道比高速弯道花费的时间更多。所以当然，车手们必须适应这些新车的特性、下压力和新规则，但他们的适应速度之快令人惊讶。”

红牛于周六上午在巴林引入了全新的空气动力学套件。据霍纳透露，来自塞尔吉奥·佩雷兹的初步反馈是积极的。

“他似乎对赛车的特性很满意，每天这个时候的圈速看起来也很合理。尽管如此，我们还是很难得出任何真正的结论，我们真正能做的就是专注于我们自己的计划。我们正在收集车手的反馈和数据，赛车的表现似乎和我们期望的一致。”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Motorsport Images

当被问及车队在测试中的整体状态时，霍纳表示:“去年的这个时候我们非常高兴，然后梅赛德斯在第一场比赛中强势归来赢得了冠军，并且非常有竞争力。这表明测试就是测试。”

“六天的测试没有分数，但一周后就要开始算分了。我认为，特别是有了这些新规则，一切都非常、非常难以预测。”

“我们没有太多的长距离测试，也没有充足的比赛经验，我们看到一些车队在刹车和其他方面遇到了困难。新车的所有这些方面都将成为影响因素。”

关于潜在的竞争对手，霍纳暗示法拉利看起来很强大，同时强调威廉姆斯的套件或也有一鸣惊人的潜力。

“很难说。我认为有一点是一致的，那就是法拉利每次在赛道上都看起来很有竞争力，而迈凯伦在测试中也很强大。梅赛德斯，我想他们还没有摊牌。他们的车显然看起来有点难驾驭。但也有一些惊喜，比如威廉姆斯，他们在长距离测试中看起来很有竞争力。所以这张排行榜是无法预测的。”

翻译/小飞侠