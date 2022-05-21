霍纳：阿斯顿·马丁高仿红牛F1赛车“并非巧合”

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周五，阿斯顿·马丁在西班牙大奖赛前夕首次展示了AMR22赛车的多项升级，然而其设计理念很快被发现与红牛RB18赛车极为雷同。

对此国际汽联透露，在赛前常规检查中注意到二者的相似之处后，他们已对此事进行了调查，但最终认定阿斯顿·马丁在设计升级套件时遵循了正确的流程，因此符合规定。但红牛对此发表声明回应称，转让其知识产权将“严重违反”相关规则。

近几个月来，包括红牛前空气动力学主管丹·法罗斯在内的若干名员工纷纷跳槽到了阿斯顿·马丁。法罗斯已于4月2日开始正式担任英国车队的技术总监。

在周五的练习后，霍纳在接受天空体育的采访时表示：“说到底，模仿是最大的恭维。这并非巧合，在冬季和赛季初，我们有一些人跳槽去了阿斯顿·马丁。”

“本周早些时候，国际汽联引起了我们的注意，他们说‘我们这里有一辆赛车看起和你们的很像，能否给我们一份你们的离职人员名单，看看他们去了哪里？’这立即为我们敲响了警钟。”

“现在这是被允许的，我们可以看到在围场中人来人往，人们在花园休假后从一支车队跳槽到另一支。他们带走个人的想法都是公平的，那是属于他们的知识。但不公平和完全不可接受的是，我们绝对不会接受任何的知识产权转移。”

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

在2020年的“粉色梅赛德斯”争议事件之后，国际汽联颁布了禁止进行“逆向工程”的相关规则。当时，阿斯顿·马丁的前身Racing Point车队曾试图通过照片复制2019年冠军梅赛德斯的赛车设计。

但霍纳表示，考虑到RB18的设计大约在一个多月前才刚刚发布，阿斯顿·马丁的升级不存在“依样画葫芦”的可能性。这意味着相关工作“早在那之前便启动了”。

霍纳拒绝露红牛是否有任何知识产权被转移的证据，但证实车队将通过查看软件开展内部调查。

“我们有自己的软件保护措施，我们确切地知道软件被监视的对象，以及软件受控制的地方，”霍纳表示。“但我认为这是国际汽联作为监管机构负责的工作，因为他们有权限，我们在很大程度上依赖于他们来确保知识产权没有被转移，或被滥用。所以他们的工作就是在这方面做好监管。”

同时出于此前已经有过“先例”的担忧，霍纳认为国际汽联作为监管机构必须确保相关规则得到遵守。

“这对我们来说不是最大的问题，除非阿斯顿·马丁开始击败我们，”英国人表示。“但对于那些中游车队来说，这可能会对他们产生实质性的影响。我们最希望得到保证的是，我们的知识产权得到保护，并且没有被滥用。”

翻译/小飞侠