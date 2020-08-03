霍纳：阿尔本需要一个“无聊的”周末

上周五，阿尔本在第二和第三节自由练习里接连遭遇了撞车和电子故障，使得他备战排位赛的时间因此被大幅缩减。

最终，阿尔本继匈牙利之后再次在Q2出局，排名第12位。正赛第一圈末尾，他又与凯文·马格努森相撞，并由于造成事故而受到了五秒的罚时。然而凭借使用两停策略的后期冲刺，红牛小将最终将名次扳回到至第八。

尽管与马格努森的碰撞导致赛车受损，但阿尔本表示损伤程度有限，并认为事故的责任为双方各占一半。

当被问到对于处罚的看法时，霍纳表示同意阿尔本的观点，认为这仅仅是一起赛车事故。

“我认为对我来说，这就是一起赛车事故。”霍纳说，“如果你从一开始就在看的话，凯文犯了一个错误，他跑大了，亚历克斯的鼻翼前插了上去，然后又后退了那么一点。”

“那就是普通的事故之一。我对这个处罚并没有感到太惊讶，它有可能朝任何方向发展。”

阿尔本在比赛的最后阶段充分利用了自己的轮胎优势，在比赛的最后16圈从第17名上升到了第8名。

霍纳高度赞扬了这位英泰双重国籍车手在比赛后段的表现，并相信在经历艰难的英国站后，他只需要一个简单的周末就能恢复状态。

“后来我觉得他恢复得非常好。”霍纳说。“我们已经在很多场合看到了他的能力，包括他在赛道上超越车阵的能力。他在比赛中的速度非常棒。”

“我们只需要给他一个‘简单而无聊’的周末。我想今天，他又呈现了一场非常强劲的大奖赛。”

同时霍纳希望，本场比赛阿尔本疯狂追赶的出色表现能为他带来良好的信心提升，一扫最近诸事不顺的阴霾。

“我是这样认为的，希望在下周的另一场比赛中，他就能再次上演本场比赛的表现，我相信他会在那时取得进步。”霍纳表示，“我对他今天的表现相当满意。”