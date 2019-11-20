霍纳：阿尔本证明“是金子总会发光”

阿尔本在瓦尔特利·博塔斯退赛引发的安全车时段后，强势地连续超过塞巴斯蒂安·维特尔后进入了前三名。而最后一次安全车出动后，汉密尔顿的紧急进站让他进一步上升到第二位，并且在比赛重新开始后能够紧随队友马克斯·维斯塔潘。

但是，超车心切的汉密尔顿出现判断失望，在倒数第二圈试图从九号弯内线进行超车时，顶到了阿尔本的赛车，使其打转后直接落到积分区之外。英国人赛后立即向泰国新秀致歉，也被罚五秒后让出第三名。

与第一个领奖台成绩失之交臂后，阿尔本虽然感到失望，没有对汉密尔顿生气。霍纳也在赛后为自己车手大感惋惜的同时，对他的发挥大加赞赏。

“对亚历山大来说非常遗憾，他在比赛里的表现超级棒，还有他的超车——特别是在比赛重新开始后从外线超过塞巴斯蒂安，”霍纳说道，“与世界冠军车手对抗时，他看起来非常放松。在倒数第二圈丢掉领奖台的成绩对他是巨大的遗憾。”

“虽然刘易斯向他道歉了，但是没法把领奖台还给亚历山大。不过他可以昂起头颅离开这里，哪怕他没有拿到奖杯。今天他的表现让全队感到震惊。这对明年来说是激励人心的信号。”

上周末的巴西大奖赛仅仅是阿尔本进入F1后的第二十场比赛。霍纳相信这位出生在英国的泰国车手的进步有目共睹。

“我认为每个人都清楚地看到他的进步，”红牛领队说，“他现在同刘易斯·汉密尔顿、塞巴斯蒂安·维特尔和法拉利塞册正面交锋。他的进步非常大。”

“非常遗憾。我们今天本来可以有三辆红牛赛车以前三名完赛。但是正如我说的，他今天的比赛技艺尤其让全队感到惊艳。”

The Safety Car leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and Alexander Albon, Red Bull RB15 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“是金子总会发光”

阿尔本很早就被红牛赛车项目招募，但因为成绩欠佳而在2012赛季后被舍弃。但是去年年底，他重新收到了奥地利公司抛出的橄榄枝。在代表红牛二队完成了半个赛季之后，他在夏休期后被提拔到红牛，并且在所有比赛里都以前六名完赛，直到英特拉格斯。

不过，圣保罗的比赛周末开始之前，红牛宣布会在2020年留用阿尔本，令他曾经充满波折的职业生涯，在神奇转折之后又增添善良的一笔。霍纳认为坚韧的品质，是这位年轻车手最终发光的重要原因。

“亚历山大身上表现出来非常优秀的韧劲，”霍纳向Motorsport.com表示，“起初他就是红牛青年车手项目的成员，但在他职业生涯早期（2012年）离开。然后他真的奋发图强，依靠他的才能、韧劲和永不放弃的态度保住他的赛车生涯。”

“他对自己有信念；他（在2013赛季GP3）向莱克勒克施加了很大的压力；他晋升到F2后表现相当强势。他本来要去参加其他赛事，但恰巧丹尼尔（里卡多）加盟雷诺带来了连锁反应，给了他加盟红牛二队的机会。”

“很快你就见识到他具有很好的才华，优秀的比赛技艺，而且继续不断成长。接着我们迎来了观察他在红牛车队表现的机会。这说明只要你有坚定的决心，正确的态度，事情就会扭转，是金子总会发光。”