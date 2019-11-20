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Formula 1 / 突发新闻

霍纳：阿尔本证明“是金子总会发光”

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霍纳：阿尔本证明“是金子总会发光”
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2019年11月20日 上午6:47

红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为亚历山大·阿尔本可以为他在巴西大奖赛中的表现“昂起头颅”，而坚韧不拔的态度为他赢得职业生涯的华丽转身。

阿尔本在瓦尔特利·博塔斯退赛引发的安全车时段后，强势地连续超过塞巴斯蒂安·维特尔后进入了前三名。而最后一次安全车出动后，汉密尔顿的紧急进站让他进一步上升到第二位，并且在比赛重新开始后能够紧随队友马克斯·维斯塔潘。

但是，超车心切的汉密尔顿出现判断失望，在倒数第二圈试图从九号弯内线进行超车时，顶到了阿尔本的赛车，使其打转后直接落到积分区之外。英国人赛后立即向泰国新秀致歉，也被罚五秒后让出第三名。

与第一个领奖台成绩失之交臂后，阿尔本虽然感到失望，没有对汉密尔顿生气。霍纳也在赛后为自己车手大感惋惜的同时，对他的发挥大加赞赏。

“对亚历山大来说非常遗憾，他在比赛里的表现超级棒，还有他的超车——特别是在比赛重新开始后从外线超过塞巴斯蒂安，”霍纳说道，“与世界冠军车手对抗时，他看起来非常放松。在倒数第二圈丢掉领奖台的成绩对他是巨大的遗憾。”

“虽然刘易斯向他道歉了，但是没法把领奖台还给亚历山大。不过他可以昂起头颅离开这里，哪怕他没有拿到奖杯。今天他的表现让全队感到震惊。这对明年来说是激励人心的信号。”

上周末的巴西大奖赛仅仅是阿尔本进入F1后的第二十场比赛。霍纳相信这位出生在英国的泰国车手的进步有目共睹。

“我认为每个人都清楚地看到他的进步，”红牛领队说，“他现在同刘易斯·汉密尔顿、塞巴斯蒂安·维特尔和法拉利塞册正面交锋。他的进步非常大。”

“非常遗憾。我们今天本来可以有三辆红牛赛车以前三名完赛。但是正如我说的，他今天的比赛技艺尤其让全队感到惊艳。”

The Safety Car leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and Alexander Albon, Red Bull RB15

The Safety Car leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and Alexander Albon, Red Bull RB15

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“是金子总会发光”

阿尔本很早就被红牛赛车项目招募，但因为成绩欠佳而在2012赛季后被舍弃。但是去年年底，他重新收到了奥地利公司抛出的橄榄枝。在代表红牛二队完成了半个赛季之后，他在夏休期后被提拔到红牛，并且在所有比赛里都以前六名完赛，直到英特拉格斯。

不过，圣保罗的比赛周末开始之前，红牛宣布会在2020年留用阿尔本，令他曾经充满波折的职业生涯，在神奇转折之后又增添善良的一笔。霍纳认为坚韧的品质，是这位年轻车手最终发光的重要原因。

“亚历山大身上表现出来非常优秀的韧劲，”霍纳向Motorsport.com表示，“起初他就是红牛青年车手项目的成员，但在他职业生涯早期（2012年）离开。然后他真的奋发图强，依靠他的才能、韧劲和永不放弃的态度保住他的赛车生涯。”

“他对自己有信念；他（在2013赛季GP3）向莱克勒克施加了很大的压力；他晋升到F2后表现相当强势。他本来要去参加其他赛事，但恰巧丹尼尔（里卡多）加盟雷诺带来了连锁反应，给了他加盟红牛二队的机会。”

“很快你就见识到他具有很好的才华，优秀的比赛技艺，而且继续不断成长。接着我们迎来了观察他在红牛车队表现的机会。这说明只要你有坚定的决心，正确的态度，事情就会扭转，是金子总会发光。”

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Author Frankie Mao

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