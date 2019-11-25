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Formula 1 / 突发新闻

霍纳：队友撞车，输的总是车队

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霍纳：队友撞车，输的总是车队
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2019年11月25日 下午2:46

红牛领队克里斯蒂安·霍纳声称，无论何时队友相撞，最大的输家总是车队。

查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔在巴西大奖赛中发生具有争议性的相撞后，法拉利正着手研究下一步举措，红牛领队霍纳表示坐在驾驶舱里的车手们永远无法察觉到最大的影响。

霍纳作为有过相同经历的过来人，亲历了2010年土耳其大奖赛中维特尔和马克·韦伯的碰撞。他认为像这样的内部问题非常难处理，并且其结果影响深远。

“这取决于具体情况，每支车队都会采取不同的方法，不同的人也会有不同的应对，因此我很难去评价法拉利的情况，”当霍纳被问及如何看待维特尔和莱克勒克之间的问题时回答道，“但对车队而言永远是不利的，很明显这是个棘手的问题。”

霍纳说解决这个情况的主要挑战之一，是对车队而言的最佳方案，对车手来说不一定是最好的。

“我庆幸不是我的车手发生这样的问题，”他说，“这是一个难题。赛车手就像勇猛且好斗的野兽，因此总是存在车队利益和车手利益之间的矛盾。”

尽管几乎没有人会羡慕法拉利领队马蒂亚·比诺托因处理两位车手而遇到的麻烦，迈凯伦领队安德雷亚斯·塞德尔认为应该从整体情况来理解这件事。

他表示，他情愿处理因队友争夺领奖台和胜利带来的麻烦，也不要接受一场平淡又失败的比赛。

“处理好两名水平相当车手之间的关系无疑极具挑战，”他说，“尤其是关系到领奖台和胜利时，情况就更难了。与此同时，我也希望我们在未来能够有这样的甜蜜烦恼：有两位具有登上领奖台或胜利实力的车手，整个团队一起迎接平衡好他们关系所带来的挑战。”

翻译/七七

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Series Formula 1
车队 红牛车队 Shop Now , Scuderia Ferrari
Author Jonathan Noble

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