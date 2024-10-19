霍纳：迈凯伦提出指控是为了将注意力从其自家问题上移开

红牛方面回应迈凯伦对RB20赛车合法性的指控，在坚决表示清白的同时，暗示竞争对手试图转移对其尾翼问题的注意力。

当F1在奥斯汀集结开始本赛季收官阶段的六轮比赛时，“T-Tray”（T形托架）。“bib”（围兜）这两个名词成为了焦点。

两者都指代F1赛车底板最前端的分流器，位于前车轴的后方。最初，它仅仅是为底板下方的防滑板（Plank，又称托底木板）。但是，随着空气动力学的发展，防滑板对于赛车性能的重要性变得非常微妙，T形托架的作用也不可小觑。对始于2022年的这一代“地面效应”赛车来说，底板几乎决定了赛车的整体空气动力学性能，而T形托架因为位于底板底下通道的最前方，它的设计对气流向后、向底板下方的流动产生影响。

Red Bull Racing RB20 front bib detail Photo by: Andreas Beil

找到最佳的行驶高度对这一代赛车的性能至关重要，三年来不少车队都在这方面表现起伏。简而言之，工程师们希望赛车越接近地面越好，但又需要找到平衡，因为高度过低会磨损防滑板，最终损失性能——甚至可能导致赛车违规，就像乔治·拉塞尔在斯帕的遭遇那样。降低赛车的行驶高度在油箱几乎为空、需要最快单圈速度的排位赛来说最为关键。但对长距离的大奖赛来说，车队出于不同需要需要较高的行驶高度。

由于排位赛之后到正赛之间，赛车出于车检状态，不允许对调校进行修改，所以车队必须在排位赛Q1开始前确定行驶高度。

美国大奖赛之前，F1度过了三周休息，但国际汽联收到了抱怨，声称有一支不知名的车队可能在排位赛和大奖赛之间的车检时期，利用某种设置在驾驶舱里的工具对T形托架进行调整。据说，有车队从新加坡大奖赛期间各支车队上传到国际汽联服务器的开源信息中发现的，而红牛被锁定是“嫌疑人”。而且，事实上国际汽联在滨海湾比赛期间，已经与多支车队就相关装置做过讨论，赛事管理机构也与奥地利车队进行了交流。

处于争议中的红牛承认了用于调整T形托架的装置的存在，但坚称当赛车被组装起来后无法使用。无论表达不满的车队，还是国际汽联，都没有确凿的证据可以证明红牛违反了规则。最终在奥斯汀周末开始之前，国际汽联确认了接下来的举措。

“任何在封闭车检条件下对前围兜间隙的调整都是规则严格禁止的，”国际汽联的声明中写到。“虽然我们没有收到任何迹象表明任何车队采用这种系统，但国际汽联将保持警惕，不断努力加强对这项运动的监管。作为其中的一部分，我们已经实施了程序调整，以确保前围兜间隙无法被轻易修改。在某些情况下，这可能包括贴封条，以进一步确保合规性。”

但是在美国大奖赛周五的新闻发布会上，迈凯伦车队CEO扎克·布朗敦促国际汽联对这一事件进行“非常彻底的调查”，而且声称如果被认定违反规则，应该承担“严重后果”。

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andreas Beil

迈凯伦转移视线？

这一事件恰逢红牛与迈凯伦的世界冠军争夺逐渐进入白热化阶段。在还剩六个比赛周末的情况下，迈凯伦在制造商年度积分榜上领先红牛41分，而马克斯·维斯塔潘在车手年度积分榜上对兰多·诺里斯有52分的优势。

就在新加坡大奖赛期间，迈凯伦在巴库使用的低下压力尾翼的“迷你DRS”效果受到了仔细检视。起初，鉴于下一次使用低下压力尾翼将是在同样有长直道的拉斯维加斯，迈凯伦同意对尾翼做出调整。但经过进一步磋商后，英国车队表示也会对在奥斯汀用的相对常规版本的尾翼进行微调。正是因为这样的背景，一种观点认为迈凯伦试图转移实现，用红牛来分散竞争对手和国际汽联对其争议尾翼的注意力。

在奥斯汀接受Sky Sports采访时，红牛领队克里斯蒂安·霍纳首次做出公开回应，他解释说受到关注的工具已经在其赛车上存在了三年，而且因为它位于底盘前部整套零件之中，所以不容易接触到。他认为国际汽联现在之所以要在这个零件上贴封条，是因为“我们的一个竞争对手发出的抱怨”。

“过去三年里，它一直是公开的，”霍纳补充道。“国际汽联对此表示满意。我认为这只是为了满足围场内某些妄想症。”

当被问及该事件是否是无稽之谈时，霍纳表示“有时为了把注意力从也许你自己家里发生的事情上已开，有时你试图在其他地方点一把火”，并且指出在迈凯伦不得不对巴库的尾翼设计进行修改之后，“有很多关于尾翼的声音”。他还表示，红牛对国际汽联就特定的部件贴上封条没有异议，因为那就是封闭车检的意义所在。

Rob Marshall, Chief Designer, McLaren F1 Team, Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

国际汽联单座赛车事务总监尼古拉斯·汤姆巴兹斯在奥斯汀表示，国际汽联将采取一切措施防止参赛者违反常规。

“我们已经做了所有需要做的事情，以阻止任何指责。当然，这是一场激烈的锦标赛，人们会对彼此的赛车感到兴奋。因此，在竞争激烈的环境中，我们无法断定之前的比赛或车队之间的任何含沙射影。但从目前的情况来看，我们认为这是没有价值的事情。”

而针对布朗要求国际汽联检查过去比赛的闭路电视录像，汤姆巴兹斯回应说：“我们谈论的是可能几毫米之类的东西。我们说的是非常非常小的数字。我不认为这是我们可以去检查的。但正如我所说的，我们没看到任何迹象或证据或类似的东西表明以前发生过不适当的事情。”

本周末的美国大奖赛为冲刺赛周末，维斯塔潘在冲刺赛排位赛中名列第一，而诺里斯将从第四位发车，同时塞尔吉奥·佩雷兹和奥斯卡·皮亚斯特雷都在前十名之外，澳大利亚人在SQ1里更因为赛道界限规则而被取消了时间，只排在第16位。