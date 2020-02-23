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Formula 1 / 突发新闻

霍纳：赛车设计“克隆”对F1是好事

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霍纳：赛车设计“克隆”对F1是好事
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2020年2月23日 下午1:19

红牛领队克里斯蒂安·霍纳为使用“克隆车”的车队辩护，他认为它们有助于让F1运动变得更好。

本周，Racing Point全新发布的RP20赛车由于被认为深受去年梅赛德斯赛车的“启发”而引发了些许争议。

虽然车队之间相互“抄袭”的趋势并非一些车队乐于所见的，但霍纳认为任何有助于让小车队变得更有竞争力的方式都是一种“嘉奖”。

 “我认为这样的合作是有意义的，”英国人表示，“否则，如果像AlphaTauri、Racing Point、哈斯、甚至索伯这样的车队连悬挂和变速箱都买不起，又怎能变得有竞争力呢?他们所有要自主进行的研发都需要投入大量的资源。”

 “当然，有些车队看起来在克隆方面比其他车队走得更远。但只要他们遵守规则，我对此并不会特别介意。”

“Liberty Media创造了更具有竞争力的格局。这让F1对于车队来说变得负担更轻。当然，你不会想要十辆看起来一模一样的赛车，但我认为赛车的一些元素是可以被嫁接的，比如悬架和变速箱，这些都很有意义。”

虽然没有迹象表明Racing Point的设计违反了规定，但迈凯伦领队安德雷亚斯·塞德尔呼吁应对车队合作进行严格监督，以确保规则得到遵守。

 “说实话，我认为这些规则非常清楚什么是允许的，什么是不允许的。当然，在2020年的当下，遵守这些规则已经很重要了。”塞德尔表示。

 “每支车队的所作所为都会受到一定的限制，比如CFD或者风洞使用时长等等方面。但是针对例如一支车队自己没有这么做，而转由另一支车队去做的情况，我认为目前已经得到了适当的监管，因为那显然不在监管范围之内。”

翻译/小飞

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