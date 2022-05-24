霍纳：让策略不同的维斯塔潘和佩雷兹在西班牙竞争“并不合理”

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由于在比赛尾声领先的情况下被要求让过维斯塔潘，佩雷兹明确表示了对车队此举的“不满”。然而霍纳坚持认为这是一场“不公平的比赛”，因为当时荷兰人采取的是更快的三停策略。

在把领先位置拱手让给队友后，佩雷兹还是完成了三停，并最终以落后姐妹赛车13秒的成绩完成了比赛。霍纳表示，墨西哥人在战斗正酣的时候未必能看到更大的格局。

“他下车的时候我和他谈过，”当被Motorsport.com问及如何处理佩雷兹的问题时，英国人如是说。“对于任何车手来说，如果他对于策略或是所面临的比赛没有全面的了解，那么放弃领先总是会让人情绪激动。”

“但他非常注重团队作战，我想他很清楚这不是一场势均力敌的战斗，因为不同策略所导致的速度差距太大了，从团队的角度来看，对我来说，这没有任何意义。这就是为什么今天我们没有让两位车手竞争。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, arrive in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

原本位居第二的维斯塔潘紧跟在查尔斯·莱克勒克之后。然而第九圈，受到一阵强风的影响，红牛小将冲出了赛道并落到了乔治·拉塞尔和队友的身后。

“他很快就追近了Checo，Checo让过了他去对付乔治，”霍纳表示，“很明显，乔治在防守上非常强势，并且没有连续的DRS辅助，马克斯很难超车。”

“最终，他显然完成了任务，但在那个时候，我们认为击败乔治的最好方法是让马克斯获得轮胎优势，并改用三停策略。在那个阶段我们仍然没有决定是用三停还是两停，你可以看到我们的轮胎状况比我们的一些竞争对手更好。”

“当然，法拉利退赛了，这对莱克勒克来说是不幸的。所以考虑到这点，我们让马克斯改用了三停，这样他的策略就明显和Checo不同步了。我们设法赶在乔治之前完成了一次进站，然后当然，他很快就追上了Checo。”

霍纳坚持认为，维斯塔潘当时的速度优势意味着，让这对搭档在比赛中竞争并不合乎逻辑。

“在那个阶段，轮胎每圈的差距接近2秒。因此，考虑到温度、水温、油温，以及间歇工作的DRS的情况，从团队的角度来看，让他们竞争并不合理，因为无论如何这都是一场不公平的战斗。”

“结果，我们不得不在比赛尾声让Checo进站。所以在法拉利不幸遇到状况的今天，两位车手能作为一个团队并肩作战，并且拿到最高积分可谓至关重要。”

同时霍纳表示，RB18的轮胎在西班牙出乎意料炎热条件下的表现非常好:“我认为与对手相比，今天我们的衰竭情况依旧非常理想。”

“我认为我们一节坚持的长度非常有竞争力，特别是在这样恶劣的条件下。我认为没有人预料到巴塞罗那5月中旬的温度会达到我们经历的水平。”

翻译/小飞侠