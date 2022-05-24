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Formula 1 / Spanish GP 新闻

霍纳：让策略不同的维斯塔潘和佩雷兹在西班牙竞争“并不合理”

红牛领队克里斯蒂安·霍纳坚持认为在西班牙大奖赛上，让使用不同策略的马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹相互竞争 “并不合理”。

Adam Cooper
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Frankie Mao
霍纳：让策略不同的维斯塔潘和佩雷兹在西班牙竞争“并不合理”
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由于在比赛尾声领先的情况下被要求让过维斯塔潘，佩雷兹明确表示了对车队此举的“不满”。然而霍纳坚持认为这是一场“不公平的比赛”，因为当时荷兰人采取的是更快的三停策略。

在把领先位置拱手让给队友后，佩雷兹还是完成了三停，并最终以落后姐妹赛车13秒的成绩完成了比赛。霍纳表示，墨西哥人在战斗正酣的时候未必能看到更大的格局。

“他下车的时候我和他谈过，”当被Motorsport.com问及如何处理佩雷兹的问题时，英国人如是说。“对于任何车手来说，如果他对于策略或是所面临的比赛没有全面的了解，那么放弃领先总是会让人情绪激动。”

“但他非常注重团队作战，我想他很清楚这不是一场势均力敌的战斗，因为不同策略所导致的速度差距太大了，从团队的角度来看，对我来说，这没有任何意义。这就是为什么今天我们没有让两位车手竞争。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, arrive in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, arrive in Parc Ferme

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

原本位居第二的维斯塔潘紧跟在查尔斯·莱克勒克之后。然而第九圈，受到一阵强风的影响，红牛小将冲出了赛道并落到了乔治·拉塞尔和队友的身后。

“他很快就追近了Checo，Checo让过了他去对付乔治，”霍纳表示，“很明显，乔治在防守上非常强势，并且没有连续的DRS辅助，马克斯很难超车。”

“最终，他显然完成了任务，但在那个时候，我们认为击败乔治的最好方法是让马克斯获得轮胎优势，并改用三停策略。在那个阶段我们仍然没有决定是用三停还是两停，你可以看到我们的轮胎状况比我们的一些竞争对手更好。”

“当然，法拉利退赛了，这对莱克勒克来说是不幸的。所以考虑到这点，我们让马克斯改用了三停，这样他的策略就明显和Checo不同步了。我们设法赶在乔治之前完成了一次进站，然后当然，他很快就追上了Checo。”

霍纳坚持认为，维斯塔潘当时的速度优势意味着，让这对搭档在比赛中竞争并不合乎逻辑。

“在那个阶段，轮胎每圈的差距接近2秒。因此，考虑到温度、水温、油温，以及间歇工作的DRS的情况，从团队的角度来看，让他们竞争并不合理，因为无论如何这都是一场不公平的战斗。” 

“结果，我们不得不在比赛尾声让Checo进站。所以在法拉利不幸遇到状况的今天，两位车手能作为一个团队并肩作战，并且拿到最高积分可谓至关重要。”

同时霍纳表示，RB18的轮胎在西班牙出乎意料炎热条件下的表现非常好:“我认为与对手相比，今天我们的衰竭情况依旧非常理想。”

“我认为我们一节坚持的长度非常有竞争力，特别是在这样恶劣的条件下。我认为没有人预料到巴塞罗那5月中旬的温度会达到我们经历的水平。”

翻译/小飞侠

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