霍纳认为F1车队可能因受预算帽限制而错过比赛

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本赛季以来，为了应对全球范围内的通货膨胀和不断上涨的运输成本，围绕调整预算帽的争论一直在持续进行中。

F1竞赛主管罗斯·布朗此前曾表示，将对此事予以解决。然而，有若干车队依然坚持自己的立场，反对对目前的预算帽（即每年1.4亿美元，再加上第22场比赛的120万美元）做出任何调整。

预算帽实施后，不仅各车队不得不在研发上“勒紧裤腰带”，同时由于人们不可避免地怀疑这一规则是否得到了严格遵守，竞争对手之间也开始密切关注对方引入新部件的频率。

“我认为我们需要国际汽联来解决通货膨胀问题，”霍纳表示，“从围场上下达成的共识来看，我想差不多有七支车队可能需要放弃最后的四场比赛才能不超出今年的预算帽。现在不仅仅是大车队的问题，那些处于中游的车队也在与通货膨胀率作斗争，可以预见今年下半年的情况甚至可能变得更糟。”

“我认为国际汽联有责任在这种情况下保持谨慎。我知道他们非常认真，因为正如我所说的，我认为对于某些车队来说，从本周早些时候公布的数据来看，他们必须错过几场大奖赛，才能接近这一数字。”

霍纳表示，车队并不想冒险打破预算帽并面临处罚。

“我认为没有人想要处于那种境地，这就是为什么我认为国际汽联需要在今年的后六个月解决这个问题，因为就以能源账单为例，仅仅是生活成本，我们见到的增长就是指数级。F1也不例外。我们看到运输成本增长了四倍。这是我们无法控制的。”

Freight Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

与红牛的意见截然不同，Alpine领队奥特玛·萨弗诺尔证实，他的车队将继续反对任何提高预算帽的做法。

“我们不赞成这样做，”萨弗诺尔表示，“我们很早就制定了预算，我们预计到会有一定程度的通货膨胀，它并非悄然而至。如果你回顾12月的情况，零售价格指数已经达到了7%。而大多数车队在11月到12月之间就已经在编制下一年的预算了。”

“对我们来说，这并不意外。因此，我们已经计划好了，我们仍然在预算帽之内，尽管我们没有料到像现在这样高昂的运费。”但我们仍然处于劣势，如果我们能做到，其他人肯定也能做到。所以我不赞成单纯地提高预算帽。”

针对霍纳声称车队或将错过比赛的说法，萨弗诺尔坚持表示，他们只需要缩减开发预算，就能确保不会超支。

“我知道我们的预算是多少，也知道过去我们经历过的预算，每年的开发预算都有大笔资金。特别是在规则都是全新的一年，我们投入了大量资金用于发展，因为今年归根结底是一场发展竞赛。”

“所以，当运输成本上涨250万至350万美元，而你的开发预算有2000万美元时，难道你不能把开发预算缩减到1700万美元，然后依旧保持在预算帽之内吗？你可以。但那会限制你的发展，而你正处于一场发展竞赛之中。”

“所以如果你有钱，那么去游说国际汽联在保持开发预算不变的情况下提高预算帽，事情就容易多了。所以这才是车队应该推动寻求增长的地方。”

翻译/小飞侠