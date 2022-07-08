霍纳认为 F1走上了“危险的道路” ，因国际汽联干预海豚跳

载入语音播放

在加拿大大奖赛周末通过技术指令进行了关于海豚跳的数据收集后，目前国际汽联决定推迟通过一个公式计算来衡量赛车垂直摆动幅度的计划，直到本月晚些时候的法国大奖赛再正式实施。

此举旨在通过一个复杂的公式来设定赛车弹跳的极限，从而解决一些车手和车队提出的由海豚跳引发的安全问题。任何超过这一极限的赛车或将被剥夺参赛资格。

在上周六的国际汽联新闻发布会上，霍纳表示自己很高兴这一F1运动的监管机构能与车队就技术指令的实施进行适当的磋商，并表示在蒙特利尔的晚些时候引入这一指令是“不妥当的”。但同时，他也对国际汽联提出的衡量标准的复杂性，以及未来其将如何影响车队的调校表示了担忧。

“他们讨论的度量标准相当复杂，这就是问题所在：包括测量会在什么时期进行，个别情况以及所有这些问题，”英国人表示。“如果你从一个纯粹的角度来看，这不是理想的，因为我们似乎给了国际汽联越来越多来干涉你调校的影响力。那么在什么情况下，他们会说你必须用这个尾翼，或者是按特定的高度行驶？这条路走下去的话会很危险。”

“我理解引入这种做法是出于安全考虑，因为有个别数量的赛车遇到的海豚跳现象显然处于极端水平，他们正在研究通过这种机制来控制这种情况。但希望这种情况只会出现在今年，也希望所有车队都能克服这一问题，因为我确信明年大家都会齐头并进。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“这肯定不是一个我们想要遵循的先例，否则赛车调校将被国际汽联的指令左右。”

本赛季到目前为止，各车队均遇到了不同程度的海豚跳。梅赛德斯是受影响最严重的制造商之一，以车队在巴库遭遇的严重颠簸为例，其恐无法达到技术指令的相关要求。红牛已经明确表示，其对于在季中改变规则的做法有所顾虑。并且由于这一技术指令对各队的影响程度不一，这也直接引发了加拿大大奖赛期间的激烈争论。

车队将在下周的F1委员会会议上进一步讨论技术指令相关事宜，同时也将利用接下来在银石和奥地利的两场比赛，为即将在法国大奖赛执行的技术指令做好准备。

威廉姆斯领队乔斯特·卡皮托对于霍纳关于指标复杂性的想法表示赞同。他表示：“这个提议太复杂了。我们必须找到更简单的解决方案，既能让车队继续工作和进行调校，又能遵守规则。”

翻译/小飞侠