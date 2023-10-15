霍纳：受伤的里卡多错过卡塔尔大奖赛“是对的”

当里卡多在赞德弗尔特练习中撞车并摔断了左手掌骨时，霍纳最初表示这位澳大利亚车手目标在上周末的卡塔尔大奖赛中复出。

但在比赛前的周一，里卡多打电话给替补他比赛的廉姆·洛森，告诉新西兰人，在他回归参加美国大奖赛之前，他需要最后一次参加比赛。

霍纳说，里卡多推迟复出是正确的，因为卡塔尔极端潮湿的天气条件让车手呕吐，部分车手短暂失明并被诊断为急性脱水。

霍纳在谈到这位八次大奖赛冠军时说：“我认为我们希望看到他完全健康。我认为错过这场比赛是对的，尤其是在我们面对的条件下。”

“奥斯汀[下一轮]，显然，让他直接回来参加有冲刺赛的周末会有困难，但我相信他会达到参加比赛所需的量好身体状况。”

AlphaTauri车队一直坚持，里卡多可以决定他自己什么时候回来。在与迈凯伦分道扬镳后，这位澳大利亚人在匈牙利大奖赛才回到F1“一线”，取代被解约的尼克·德弗瑞斯。

不过，目前里卡多已经回来进行了大量模拟器驾驶，并且可以接近完整的比赛距离，同时只有少量的伤痛感。

Ricciardo has been out of action since his crash at the Dutch Grand Prix Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

霍纳提到之前不得不劝阻里卡多过早复出。他继续说：“当然，他想回来，但他（与AlphaTauri车队）签订了明年的合同，而廉姆是我们很优秀的替补车手。

“这也是给他另一次大奖赛生涯的好方法，而不是给他施加不必要的压力和给丹尼尔造成潜在的长期伤害。这么说吧'瞧，别勉为其难'。“

“事实证明，我们这里的条件对他来说原本可能非常具有考验性。在奥斯汀之前有额外的12天是最好的准备。”

翻译/Holiday

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