霍纳认为：国际汽联本该在意大利大奖赛出示红旗

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尽管车手们在安全车带领下完赛意味着马克斯·维斯塔潘在冲过终点时没有受到任何威胁，但霍纳认为剥夺冲线的机会对于这项运动而言有弊无利。

英国人表示，这违背了车队长期以来达成一致的核心原则，即为了避免让车迷感到失望，比赛不能以安全车结束。

虽然国际汽联将原因归咎于在试图挪走丹尼尔·里卡多故障的迈凯伦赛车时遇到了麻烦，并且事故的严重性不足以出示红旗，但霍纳认为胜负本有充分的机会在最后一刻见分晓。

同时对于国际汽联更好地理顺安全车程序而言，霍纳认为在找错头车导致编队一度被耽误后，如果比赛已经没有了重新开始的可能性，那么它就应该被喊停。

这将给予赛道抢险员更多的时间挪走里卡多的赛车并清理赛道，为最后一到两圈的冲线做好准备。

当比赛显然不会再重启时，赛道旁的车迷们也表达了他们对这一情况的不满，并开始发出嘘声。霍纳很清楚，国际汽联必须把发生的事情当作一次经验教训。

“我认为总有一些教训需要学习，”霍纳表示，“但这违背了我们讨论的原则，在安全车下完成比赛是不利的。如果他们知道无法挪走那辆车，那么就应该出示红旗，然后再重启比赛。但很明显，这并没有发生。”

霍纳认为目前F1的运动规则没有任何问题，并因此淡化了如果安全车在最后阶段出现，则有必要改变规则以强制出示红旗的必要性。

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

相反他很清楚，蒙扎事件的责任完全在于国际汽联未能理顺流程。

“老实说，我认为这件事本可以及时解决，”英国人表示，“我认为这是一个找错车的案例。安全车没有找到领头车，这严重耽误了后车赶上，以及解套圈的赛车排上来。我认为你至少可以在最后跑一圈，两圈也有可能。”

蒙扎的安全车处理也重新引发了对于去年阿布扎比站事件的争论，当时国际汽联更改了自己的规则，以确保比赛在没有安全车的情况下结束。

这促使国际汽联进行了内部调查，免除了当时的F1赛事总监迈克尔·马西的职务，并建立了全新的组织架构。

当被问及他是否觉得国际汽联自阿布扎比以来取得了真正的进步时，霍纳回应道：“我认为这是一个过程，已经发生了巨大的变化。显然，我们正在吸取教训，你可以听到车迷们的不满。”

在蒙扎事件发生后，国际汽联主席穆罕默德·本·苏拉耶姆和F1车队经理将于周一举行会议，讨论赛道上的相关事宜。对此霍纳毫不怀疑，安全车问题将成为讨论的重点。

“主席也亲自参与其中，讨论某些方面的问题，”霍纳表示，“我相信这将是目前议程的重中之重。这将试图把很多问题摆到台面上来讨论。但我们需要避免出现像比赛结束时那样的情况。”

当被问及在比赛尾声遭遇警戒状况时，通过规则强制出示红旗是否是问题发生时避免安全车完赛的更积极方法，霍纳表示：“我认为最好从一开始就把它做对。”

翻译/小飞侠