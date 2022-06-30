霍纳警示F1超预算帽问题将是场"灾难"

载入语音播放

在通货膨胀急剧上升和生活成本危机加剧的大背景下，一些车队正在非常艰难地试图把支出控制在1.4亿美元的预算帽之内。包括法拉利和迈凯伦等车队已经在公开场合承认，由于成本的大幅上涨，他们即将突破现有预的算帽，也因此迫切需要达成一项折衷协议，来缓解目前的困境。

虽然F1高层和国际汽联正在寻找解决方案，但并不是所有车队都支持这一举措——尤其是部分经济实力达不到预算帽上限的小车队。但如今这一问题已迫在眉睫。并且由于担心现阶段的投入可能在今年晚些时候造成违规，一些车队甚至暂缓了升级。

对此霍纳尤为不安，并担心如果不能就缓解预算帽问题达成协议，那么车队不违反规则的唯一方法或将是解雇员工或强制他们减薪。

“我们不得不控制一切，”霍纳在谈到关于预算帽争论的影响时表示， “我认为，预算帽带来的不确定性以及我们目前看到的通货膨胀率的问题在于，最大的成本动因真的只有零件和人员了。我认为，这将是一场灾难，人们将不得不为自己无法控制的事情而遭受打击。我认为这还涉及到一个道德层面的问题有待解决。我知道国际汽联和自由媒体的人都在关注这一问题，因为没人能料到会出现这种通货膨胀。”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

霍纳补充表示，目前的预算帽危机不仅仅是顶级车队的问题，同时还波及到了排名靠后的车队，因此足以证明这是个多么严重的问题。

“也许我是谈论这个问题最多的人，但我们在这方面的问题不是最大的，”英国人表示。“我认为梅赛德斯，他们雇佣了更多的人，他们团队的薪酬也比我们高。法拉利是另一支开销巨大的大车队。当你听说那些最初都在争取更低预算帽的车队也即将突破上限，我认为这足以说明了问题。”

“这与赛车发展无关。并不是说赛车开发是产生这些成本的最大原因，而是与比赛相关的货运、能源、公用事务和零部件供应等等的固定成本，在近期达到了居高不下的水平。”

翻译/小飞侠