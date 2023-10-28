霍纳：F1冲刺赛车检规则是“笑话”

F1在2023年对冲刺赛赛制进行了调整，将主大奖赛的排位赛安排到周五下午，然后在周六进行冲刺赛排位赛和冲刺赛，最后是周日的“大戏”。

在周五上午唯一的自由练习阶段后，赛车就置于车检封存状态，这意味着车队无法再对他们赛车的调校进行修改，并且在周末剩下的时间里，他们可以改变的项目受到严格的限制。

在上周末的美国大奖赛上，法拉利的查尔斯·莱克勒克和梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿都因底板木板过度磨损而被取消比赛成绩。两支车队都可能由于冲刺赛赛制及其延长的车检规则而出错。而一些感觉他们必须修改调校的车队，实际上放弃了排位赛，而且被迫从维修区开始比赛。

红牛领队霍纳声称，车队仅在周五进行了一个小时练习后就被锁定调校，是一个“笑话”。

“在我看来，车检规则有点像笑话。你只有一个阶段来调校你的赛车。然后工程师们不得不在那个时候回家，”霍纳说。“因此，这需要研究，我相信那是导致车队遭遇离地高度问题、违反规则的一个因素。”

Photo by: Alfa Romeo Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

“实际上，那只是冲刺赛中的长距离。没有真正的危险，也没有真正的好处。”

霍纳的明星车手马克斯·维斯塔潘是冲刺赛的强烈反对者，他呼吁取消这些比赛，因为他对赢得这些比赛感到“毫无满足感”。

这种赛制时好时坏，卡塔尔的冲刺赛颇有观赏性，但紧接着在奥斯汀的冲刺赛则相对平淡——通常是由轮胎磨损决定的。

霍纳认为F1应该开展问卷调查来了解这种比赛形式在车迷中的受欢迎程度，因为最初的目标是使大奖赛周末对他们更有观赏性。

“我们真的应该去问车迷，听取他们的反馈。他们想要什么？”霍纳解释道。“我认为年底看一看冲刺赛受欢迎程度的数据会很有趣，因为归根结底，这都是为了车迷的。”

”我们进行冲刺赛的原因是试图提供更多的娱乐来打造一项更有吸引力的赛事。年底当我们获得冲刺比赛的所有样本时，我们必须对自己诚实，说：“好吧，我们能做得更好吗？可以学到什么？我们如何才能改进比赛的吸引力？如果车手喜欢并觉得有回报，并且车队也认为有回报，那么我认为车迷们最终也会这么认为的。”

翻译/Holiday