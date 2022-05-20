Tickets
登入
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Tickets
Download your apps
© 2022 Motorsport Network. 保留所有权
TV Jobs Watch Shop Tickets
Previous / 周冠宇将以2022赛季早期困难中吸取的经验促使自己进步 Next / FIA：搁置增加冲刺赛场次计划并非为了钱
Formula 1 新闻

霍纳表示并不担心维斯塔潘被可靠性问题所惹怒

近日红牛方面表示，车队并不担心马克斯·维斯塔潘被最近发生的可靠性问题所惹怒，因为双方都在全力专注于争夺胜利。

Jonathan Noble
By:
霍纳表示并不担心维斯塔潘被可靠性问题所惹怒
载入语音播放

本赛季，由于维斯塔潘与法拉利争冠对手查尔斯·莱克勒克的竞争始终处于激烈状态，有时荷兰人会显得十分焦躁不安。

红牛在可靠性方面的频频“掉链子”，使得维斯塔潘在巴林和澳大利亚接连退赛，并因此痛失了领奖台和宝贵的积分。

迈阿密周五，由于一系列赛车问题而只完成了非常有限的里程后，荷兰人表示车队需要停止给自己的周末制造困难。事后他的父亲约斯·维斯塔潘也表示，他完全理解为什么自己的儿子对于所发生的事情有点“恼怒”。

然而，尽管在公开场合显露出潜在的“紧张关系”，但霍纳表示，维斯塔潘与车队之间的关系非常密切。并且英国人将所有的冲突都归结为对于胜利的渴望。

“我们是一个团队，所有人都身处其中，”当被问及维斯塔潘给车队带来的压力时霍纳回应道。“我们在推动他，他也在推动我们的团队动力。我从来没有想到在去年一路闯到收官站之后，我们能在这个赛季那么早就如此有竞争力。”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate victory

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate victory

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

同时霍纳赞赏了维斯塔潘的驾驶方式，认为他只是延续了令他在2021年赢得世界冠军的状态。

“我认为他的驾驶非常成熟，工作表现也很出色，”英国人表示，“去年，马克斯的驾驶水平令人难以置信，而今年他继续保持着这样的水平。”

不过尽管维斯塔潘开局强劲，并且红牛也通过艾米利亚·罗马涅大奖赛的若干升级表现有所提升，但霍纳表示，两支领跑车队的表现着实难分伯仲。

“我认为二者相当接近，”霍纳表示，“我想差距只是在于谁能想办法整合出一场最佳比赛。还有很长的路要走，我认为我们与法拉利的竞争非常激烈，并呈现了一些伟大的比赛，你可以看到查尔斯和马克斯给予了彼此很大的尊重。你可以看出来，他们很享受和彼此竞争。我非常希望我们不会像去年那样迎来又一个充满竞争的年份，但看起来这一点很可能也会延续下去。”

随着法拉利将在西班牙大奖赛引入一次重大升级，霍纳很清楚，巴塞罗那周末将很好地展现两队孰强孰弱。

“这将是一场势均力敌的比赛，”英国人表示“巴塞罗那是一项全新的挑战。那里有高速弯，我们知道是法拉利所擅长的。所以大家将各展所长。迈阿密很适合我们，我们也设法把握住了，并且谢天谢天取得了佳绩。”

翻译/小飞侠

shares
comments
周冠宇将以2022赛季早期困难中吸取的经验促使自己进步
Previous article

周冠宇将以2022赛季早期困难中吸取的经验促使自己进步
Next article

FIA：搁置增加冲刺赛场次计划并非为了钱

FIA：搁置增加冲刺赛场次计划并非为了钱
Load comments
Jonathan Noble More from
Jonathan Noble
马格努森改变了对西班牙大奖赛与汉密尔顿相撞事故的看法 Monaco GP
Formula 1

马格努森改变了对西班牙大奖赛与汉密尔顿相撞事故的看法

法拉利对梅赛德斯在西班牙的竞争力不以为然 Spanish GP
Formula 1

法拉利对梅赛德斯在西班牙的竞争力不以为然

梅赛德斯需要通过低阻力翼片“答疑解惑” Australian GP Prime
Formula 1

梅赛德斯需要通过低阻力翼片“答疑解惑”

马克斯 维斯塔潘 More from
马克斯 维斯塔潘
霍纳：让策略不同的维斯塔潘和佩雷兹在西班牙竞争“并不合理” Spanish GP
Formula 1

霍纳：让策略不同的维斯塔潘和佩雷兹在西班牙竞争“并不合理”

霍纳在维斯塔潘和莱克勒克的竞争中看到了“真正的尊重”
Formula 1

霍纳在维斯塔潘和莱克勒克的竞争中看到了“真正的尊重”

维斯塔潘相信没必要在本赛季证明自己 Bahrain GP
Formula 1

维斯塔潘相信没必要在本赛季证明自己

红牛车队 More from
红牛车队
霍纳认为F1车队可能因受预算帽限制而错过比赛
Formula 1

霍纳认为F1车队可能因受预算帽限制而错过比赛

霍纳：阿斯顿·马丁高仿红牛F1赛车“并非巧合” Spanish GP
Formula 1

霍纳：阿斯顿·马丁高仿红牛F1赛车“并非巧合”

本田决定退出F1让红牛何去何从 Prime
Video Inside
Formula 1

本田决定退出F1让红牛何去何从

Latest news

法拉利承认对于将支出控制在预算帽内已“束手无策”
Formula 1 Formula 1

法拉利承认对于将支出控制在预算帽内已“束手无策”

周冠宇坦言摩纳哥救车瞬间“相当吓人”
Formula 1 Formula 1

周冠宇坦言摩纳哥救车瞬间“相当吓人”

莱克勒克为痛失摩纳哥主场胜利感到“受伤”
Formula 1 Formula 1

莱克勒克为痛失摩纳哥主场胜利感到“受伤”

比诺托：莱克勒克在摩纳哥从第一变第四是法拉利判断出错
Formula 1 Formula 1

比诺托：莱克勒克在摩纳哥从第一变第四是法拉利判断出错

Subscribe to our newsletter
The Motorsport.com app
Series
Motorsport Network
Contact us
© 2022 Motorsport Network. 保留所有权