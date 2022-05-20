霍纳表示并不担心维斯塔潘被可靠性问题所惹怒

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本赛季，由于维斯塔潘与法拉利争冠对手查尔斯·莱克勒克的竞争始终处于激烈状态，有时荷兰人会显得十分焦躁不安。

红牛在可靠性方面的频频“掉链子”，使得维斯塔潘在巴林和澳大利亚接连退赛，并因此痛失了领奖台和宝贵的积分。

迈阿密周五，由于一系列赛车问题而只完成了非常有限的里程后，荷兰人表示车队需要停止给自己的周末制造困难。事后他的父亲约斯·维斯塔潘也表示，他完全理解为什么自己的儿子对于所发生的事情有点“恼怒”。

然而，尽管在公开场合显露出潜在的“紧张关系”，但霍纳表示，维斯塔潘与车队之间的关系非常密切。并且英国人将所有的冲突都归结为对于胜利的渴望。

“我们是一个团队，所有人都身处其中，”当被问及维斯塔潘给车队带来的压力时霍纳回应道。“我们在推动他，他也在推动我们的团队动力。我从来没有想到在去年一路闯到收官站之后，我们能在这个赛季那么早就如此有竞争力。”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate victory Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

同时霍纳赞赏了维斯塔潘的驾驶方式，认为他只是延续了令他在2021年赢得世界冠军的状态。

“我认为他的驾驶非常成熟，工作表现也很出色，”英国人表示，“去年，马克斯的驾驶水平令人难以置信，而今年他继续保持着这样的水平。”

不过尽管维斯塔潘开局强劲，并且红牛也通过艾米利亚·罗马涅大奖赛的若干升级表现有所提升，但霍纳表示，两支领跑车队的表现着实难分伯仲。

“我认为二者相当接近，”霍纳表示，“我想差距只是在于谁能想办法整合出一场最佳比赛。还有很长的路要走，我认为我们与法拉利的竞争非常激烈，并呈现了一些伟大的比赛，你可以看到查尔斯和马克斯给予了彼此很大的尊重。你可以看出来，他们很享受和彼此竞争。我非常希望我们不会像去年那样迎来又一个充满竞争的年份，但看起来这一点很可能也会延续下去。”

随着法拉利将在西班牙大奖赛引入一次重大升级，霍纳很清楚，巴塞罗那周末将很好地展现两队孰强孰弱。

“这将是一场势均力敌的比赛，”英国人表示“巴塞罗那是一项全新的挑战。那里有高速弯，我们知道是法拉利所擅长的。所以大家将各展所长。迈阿密很适合我们，我们也设法把握住了，并且谢天谢天取得了佳绩。”

翻译/小飞侠