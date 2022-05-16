霍纳表示与法拉利的冠军争夺战不会像去年“针锋相对”

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上一赛季，霍纳和梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫之间的斗争常常变得非常私人化，并时不时地爆发口水大战。然而本赛季，尽管英国车队与法拉利之间的竞争同样激烈异常，但没有任何公开的迹象显露出二者存有以往对手间司空见惯的敌意。

当被问及今年与法拉利的竞争和2021年与沃尔夫的冲突有何不同时，霍纳说：“马蒂亚是个好人。所以我的意思是，这只是一种截然不同的竞争。但你小看了托托。他有足够的时间让自己重回舞台。“

”不过，我觉得我们更多关注的是我们自身。所有九支车队都是我们的竞争对手。我想你知道，去年，有很针锋相对的时刻，有很多发生在赛道下，也有很多发生在赛道上，而这个赛季，今年大家似乎更关注在赛道上发生了什么。我觉得查尔斯和马克斯之间的比赛非常精彩。”

“前几场比赛是史诗级的。如果这种情况持续整个赛季，不可避免的是，随着下半年的竞争越来越激烈，利害纠葛会越来越大，并在某个时候爆发。不过当然，到目前为止，你知道我们看到的是充分尊重的比赛、艰苦的比赛，但公平的比赛。就像我说的，我想你很快就会看到梅赛德斯加入这个行列。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

本赛季冠军争夺战的另一个关键区别是，查尔斯·莱克勒克和马克斯·维斯塔潘之间的关系要轻松得多。两人自卡丁车时代以来便一直是场上的竞争对手。

而上个赛季，荷兰人和汉密尔顿的紧张关系在经过英国和意大利站两起颇有争议的碰撞后全面爆发，两人也因此变得水火不容。霍纳在迈阿密表示，莱克勒克和维斯塔潘之间表现出的尊重程度令人钦佩。

“我认为我们与法拉利的比赛非常激烈，这是一场伟大的比赛，你可以看到查尔斯和马克斯给予了彼此很大的尊重，”英国人表示。“但你可以看出来，他们很享受和彼此竞争。我非常希望我们不会像去年那样迎来又一个充满竞争的年份，但看起来这一点很可能也会延续下去。”

翻译/小飞侠