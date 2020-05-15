霍纳：维特尔回归红牛“相当不可能”

法拉利在本周二宣布维特尔将在今年合同到期后离队，并且在48小时内揭晓了接替者将是卡洛斯·塞恩斯。后者的现东家迈凯伦则以最快的速度与雷诺的丹尼尔·里卡多达成协议。

但是这波连锁反应结束之后，维特尔的未来成为了大疑团。近日，霍纳作为维特尔四夺世界冠军的见证者，在接受在接受Sky Sports News节目采访时声称德国人回归的可能性很小，因为他认为两名顶级车手对红牛的发展不利。

“我认为相当不可能，”霍纳采访时说，“我们与马克斯有长期协议。马克斯做得很出色。我们车队里的氛围很好。”

“经验说明一山难容二虎。塞巴斯蒂安仍然是非常有竞争力的大奖赛车手。我不认为拥有两位‘一哥’对我们车队有利。”

“我们对已有的车手阵容很高兴。我相信他以后不会缺少选择，但是他已经确信在法拉利没有取得进展。”

与红牛类似，梅赛德斯被认为不太可能让6届世界冠军刘易斯·汉密尔顿与维特尔，尽管其主管托托·沃尔夫发表了不能忽视德国人恢复自由身一事的言论。

但是如果这支世界冠军车队的大门关上，维特尔是否愿意加盟目前唯一有空缺的雷诺并在中游集团比赛，还是会决定离开F1，也引起了他的同行的好奇。

Racing Point车队的塞尔吉奥·佩雷兹向Motorsport.com表示，他认为维特尔决定拒绝法拉利的新合约，是因为“可能在‘封锁’期里意识到很多事情，让他有时间回顾”。而墨西哥人觉得维特尔“比前往不同车队更接近退役”。

对此，霍纳认为维特尔不会缺少邀约，但哪怕他最终决定退役，他也已经拥有值得骄傲的成就。

“那最终是他的选择，”英国人说，“他依然相对年轻，他刚刚30岁出头。如果他选择回家，他显然仍然非常有竞争力。他完全取决于他，除了他自己之外，没人知道他有什么选择。”

“他有强烈的价值观，他非常正直，我相信他会深思熟虑的。无论他是否选择继续比赛，他已经在他参加F1的时光里取得巨大成就。4次世界冠军，他是历史上最成功的车手之一。”